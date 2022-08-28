Призёр ЧМ Иванюк — о мотивации в эпоху санкций: не за фантики трудимся

Бронзовый призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк высказался о соревнованиях по лёгкой атлетике в свете санкций в отношении России.

«Всем тяжело живётся, будут меньше чуть-чуть призовые — ничего страшного. Давайте детство вспомним, не за фантики трудимся, за идею», — цитирует легкоатлета РИА Новости.

По его мнению, необходимо больше проводить соревнований в России, чтобы на чемпионов равнялась молодёжь.

«Нам надо быть классными парнями, которые высоко прыгают. Чтобы дети не шатались по подворотням, а шли в спорт. Потихонечку вроде бы это получается», — сказал Иванюк.

Иванюк с результатом 2,23 метра занял четвёртое место на Спартакиаде по летним видам спорта в Челябинске. Победил в соревнованиях Данил Лысенко 2,28 метра.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что испытывает прекрасные эмоции после Спартакиады в Челябинске.