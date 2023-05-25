Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене считает, что её международная карьера завершилась.

«Считаю, что моя международная карьера завершена. Всё давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков считает, что отстранение российских спортсменов не снимут до окончания СВО.