Шубенков считает, что отстранение российских спортсменов не снимут до окончания СВО
«Понятно, что пока идёт СВО, позиция World Athletics не изменится. Пока кризис не разрешится, изменений в нашей спортивной ситуации ждать не приходится», — приводит слова Шубенкова РИА Новости.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что Шубенков считает, что россияне поедут на Олимпийские игры в Париже.