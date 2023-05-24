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Шубенков считает, что отстранение российских спортсменов не снимут до окончания СВО

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Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков считает, что отстранение российских спортсменов не снимут до окончания СВО.

«Понятно, что пока идёт СВО, позиция World Athletics не изменится. Пока кризис не разрешится, изменений в нашей спортивной ситуации ждать не приходится», — приводит слова Шубенкова РИА Новости.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Шубенков считает, что россияне поедут на Олимпийские игры в Париже.

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