Шубенков считает, что российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Париже
- Gettyimages.ru
«Думаю, поедем на Олимпиаду. Но как-нибудь через одно место», — приводит слова Шубенкова «Спорт-экспресс».
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Шубенков рассказал, как допинг попал в его организм.