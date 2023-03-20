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Шубенков считает, что российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Париже

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Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков считает, что россияне поедут на Олимпийские игры в Париже.
Шубенков считает, что российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Париже
  • Gettyimages.ru

«Думаю, поедем на Олимпиаду. Но как-нибудь через одно место», — приводит слова Шубенкова «Спорт-экспресс».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Шубенков рассказал, как допинг попал в его организм.

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