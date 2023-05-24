«Плюс для российского футбола»: суд удовлетворил апелляцию и освободил экс-директора «Чертаново» Ларина из-под стражи

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин освобождён из-под стражи. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты и принял решение сократить наказание на полгода и сделать его условным. По словам адвоката, Ларин сможет вернуться к работе в футболе.

Мосгорсуд освободил бывшего директора ФК «Чертаново» Николая Ларина из-под стражи, удовлетворив апелляцию защиты. В сентябре специалист был признан виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорён к трём годам колонии. Школа под его управлением вписывала несуществующих учеников в ведомости и получала субсидии от Департамента спорта Москвы. Также с осуждённого взыскали 20 млн рублей в пользу пострадавшей организации.

Последние восемь месяцев Ларин провёл в колонии в Мордовии. Пребывание там оказалось тяжёлым, но, по словам адвоката Марии Эйсмонт, он сохранял присутствие духа.

«К нему хорошо относились — и сокамерники, и сотрудники [колонии]. Кто‑то о нём слышал, даже говорили: «Чувак, мы видели твоих футболистов». Понятно, что в неволе тяжело. Это не курорт, но он держался хорошо», — приводит слова Эйсмонт «Матч ТВ».

На этой неделе состоялась апелляция по делу Ларина, на которой прокурор потребовал ужесточения срока заключения до четырёх лет и четырёх месяцев. Защита, в свою очередь, попросила назначить условный срок и переквалифицировать действия экс-директора «Чертаново» на статью о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. В отличие от мошенничества она предусматривает возможность назначения штрафа или принудительных работ. В пользу специалиста говорило и то, что за время заключения он с помощью воспитанников академии выплатил все 20 млн рублей, которые требовал Москомспорт.

«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Считаю, мы создали самую эффективную школу в России. Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты. Все документы предоставит защита. Всё это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — сказал Ларин в ходе заседания.

В итоге суд прислушался к аргументам защиты и удовлетворил апелляцию, сократив срок заключения до двух с половиной лет и сделав его условным. Вечером 24 мая Ларин вышел из Бутырской тюрьмы.

«Теперь он должен себя хорошо вести, ходить периодически отмечаться в различные инспекции. Почему срок изначально не был условным? Потому что так решил суд первой инстанции. Единственное — он не мог быть оправдательным, потому что Николай Юрьевич согласился с обвинением. Может ли Ларин вернуться к работе в футболе? Условно осуждённым не возбраняется работать. Никто им это не может запретить. Это его выбор — куда он пойдёт. Я как адвокат могу рекомендовать идти туда, где частные, а не государственные деньги», — сказала Эйсмонт.

Особенно радовались освобождению Ларина не только родные и близкие, но и бывшие воспитанники академии, многие из которых сейчас играют в «Крыльях Советов». Капитан самарцев Александр Солдатенков признался, что у него чуть не потекли слёзы, когда он узнал об удовлетворении апелляции.

«Конечно, все надеялись на лучший исход, но понимали, что всё не так просто. Не только ребята из «Чертаново» рады, но и вся футбольная коалиция, которая знает этого человека. Все очень рады, что человека отпускают! Общались только в письменном виде, отсылал ему письма. Конечно, как только будет возможность, сразу же встретимся и пообщаемся», — приводит слова Солдатенкова «Чемпионат».

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус, в свою очередь, отметил, что дело Ларина оставило очень тяжёлое впечатление и что он действовал в интересах футбольной школы и клуба, а не ради собственного обогащения.

«Назначать такой приговор было очень жестоко и неоправданно. Я очень рад, что суд пошёл навстречу и смягчил его. Я искренне рад за Николая. Потому что он буквально выживал в той реальности, в которой ему приходилось работать. Ему определили узкие рамки, приходилось выходить за них. Выходит, что нужно что-то менять в этой системе», — отметил собеседник RT.

При этом, по мнению Геркуса, случившееся с Лариным должно привлечь внимание чиновников к проблемам финансирования спортивных школ.

«Это дело скорее не футбольной среды, а регуляторной. Ведь эти деньги выделяли государственные органы, и они же определяли оправданность нарушений. Поэтому футбольные люди здесь в заложниках: им выделили сумму и определили, на что они вправе их потратить, сами не зная, сколько в действительности необходимо выделять финансов, чтобы хватило на всё. Нужно гибче к этому подходить и менять существующие правила расходов», — добавил специалист.

А экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин и вовсе назвал новость об освобождении Ларина одной из лучших за последнее время.

«В какой-то мере справедливость восторжествовала. Самое главное, что его отпустили. Ларин — футбольный человек, приложил руку к воспитанию многих футболистов. Хорошо, что так произошло. Надеюсь, для него эта ситуация закончится, а он вернётся в футбол и продолжит его развивать», — отметил Алдонин.

Без работы Ларин, как кажется, и правда не останется. По словам бывшего полузащитника «Зенита» Владимира Быстрова, он один из немногих в российском футболе, кто умеет работать с детьми.

«Отличная новость. Я считаю, что люди, которые помогают развивать футбол, тем более детский — а с детьми у нас немногие умеют работать, — должны прежде всего заниматься своим делом. Про Николая все воспитанники, все его ребята отзываются только хорошо, а это говорит о многом. Он умеет работать с детьми, его освобождение — большой плюс для российского футбола», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».