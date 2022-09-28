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Баженов — о приговоре Ларину: есть закон — ему надо следовать, нравится вам это или нет

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о судебном приговоре бывшему директору «Чертанова» Николаю Ларину.
Баженов — о приговоре Ларину: есть закон — ему надо следовать, нравится вам это или нет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Знаю, что футбольная общественность высказывалась, что можно было смягчить приговор. Однако суд принял такое решение. Ларин действовал во благо российского футбола? Я понимаю. Надеюсь, суд это учёл. Мне бы хотелось, чтобы он отделался штрафом. Есть закон — ему надо следовать, нравится вам это или нет», — цитирует Баженова «Чемпионат».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.

Ранее бывший вратарь «Торпедо», «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев признался, что был удивлён, что суд не принял во внимание показания тренера Леонида Слуцкого и футболистов при вынесении приговора Ларину.

 

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