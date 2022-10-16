«Чемпионат»: Нагорных хочет пригласить в «Локомотив» Хабарова и Поляцкина

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных хочет пригласить в московский клуб бывших менеджеров академии «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, Поляцкин и Хабаров являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве, по которому бывший руководитель футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин был приговорён к трём годам исправительной колонии.

В воскресенье, 16 октября, железнодорожники объявили о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Лоськова и Пашинина в московский клуб.