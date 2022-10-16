Смородская не видит смысла в возвращении Лоськова и Пашинина в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб московского клуба.

«Не вижу в возвращении Лоськова и Пашинина никакого смысла. Надо искать какие-то новые подходы. Всё одно и то же. Пытаются использовать то, что придумано сто лет назад. Это моё мнение. Может, я и не права. Не думаю, что это как-то поможет сейчас», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Лоськов и Пашинин заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера команды Андрея Фёдорова.

Напомним, что специалисты покинули штаб железнодорожников в апреле 2022 года.

Ранее пост главного тренера красно-зелёных оставил немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Сёмин отреагировал на возвращение Лоськова и Пашинина в тренерский штаб «Локомотива».