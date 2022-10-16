Сёмин отреагировал на возвращение Лоськова и Пашинина в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб московского клуба.

«Всегда в сложный период обращаются к опытным людям, которые имели большие победные традиции, которые и сейчас могут помочь в данной ситуации. Я думаю, что Лоськов и Пашинин — одни из тех людей, которые нужны «Локомотиву». Поэтому их пригласили», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Лоськов и Пашинин заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера команды Андрея Фёдорова.

Напомним, что специалисты покинули штаб железнодорожников в апреле 2022 года.

Ранее пост главного тренера красно-зелёных оставил немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Баринов заявил, что у него были претензии к игрокам «Локомотива» после матча с «Торпедо».