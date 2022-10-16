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Баринов заявил, что у него были претензии к игрокам «Локомотива» после матча с «Торпедо»

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что у него были претензии к партнёрам по команде после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».
Баринов заявил, что у него были претензии к игрокам «Локомотива» после матча с «Торпедо»
  • РИА Новости

«У меня и сегодня были претензии. Не буду говорить к кому. Если вы разбираетесь в футболе, вам это кинулось в глаза», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников. Единственный мяч в игре забил полузащитник красно-зелёных Артём Карпукас.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с шестью очками располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее Овчинников заявил, что у него изменилось отношение к «Спартаку».

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