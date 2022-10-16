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Овчинников заявил, что у него изменилось отношение к «Спартаку»

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Бывший вратарь «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил об изменении отношения к «Спартаку».
Овчинников заявил, что у него изменилось отношение к «Спартаку»
  • РИА Новости

«Полюбил ли я хлебные крошки? Люблю, люблю. Всё люблю! И «Спартак»… «Спартак» — хороший клуб. Я не любил этот клуб? Это было 40 лет назад. Сейчас мне уже всё равно», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом экс-вратарь прославился фразой о том, что больше всего в жизни не любит две вещи: хлебные крошки на столе и московский «Спартак».

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак».

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