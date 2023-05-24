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Бывший директор «Чертанова» Ларин освобождён из-под стражи

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Бывший директор «Чертанова» Николай Ларин освобождён из-под стражи.
Бывший директор «Чертанова» Ларин освобождён из-под стражи
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию защиты бывшего директора и освободил его из-под стражи.

Уточняется, что прокурор на прениях сторон запрашивал ужесточения срока до 4 лет и 4 месяцев.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.

Ранее Дюков отреагировал на приговор Ларину.

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