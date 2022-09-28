Сарвели отреагировал на приговор бывшему директору академии «Чертаново» Ларину

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Это огромная потеря для футбола и лично для меня. Такой приговор — это страшно. Я буду всегда поддерживать Николая Юрьевича. Это очень серьёзный человек для меня, он сильно повлиял на мою жизнь», — цитирует Сарвели РИА Новости.

По его словам, «у нас в стране, если кому-то нужно, то ты будешь наказан».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину. Он приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования. Функционер работал в московском клубе с 2008 по 2021 год.

Ранее бывший вратарь «Торпедо», «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев признался, что был удивлён, что суд не принял во внимание показания тренера Леонида Слуцкого и футболистов при вынесении приговора Ларину.







