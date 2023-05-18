«Строит европейскую команду»: почему руководству «Спартака» не стоит обращать внимание на критиков Абаскаля

Во второй половине сезона на Гильермо Абаскаля обрушился поток критики. Наставнику «Спартака» вменяют отсутствие стиля у команды, проблемы в обороне и потерю очков с уступающими в классе соперниками. Некоторые специалисты даже предлагают отправить испанца в отставку сразу после окончания сезона. При этом красно-белые, несмотря на постоянные трудности с составом, потерпели весной всего два поражения в РПЛ и продолжают претендовать на серебряные медали, а сам тренер находит тактические решения, позволяющие играть с позиции силы с «Зенитом».

Московский «Спартак» забуксовал во второй половине сезона. Если до зимней паузы красно-белые набрали 36 очков за 17 туров, то после перерыва — всего 14 в десяти и скатились в турнирной таблице чемпионата России на четвёртую строчку, а также вылетели из Кубка страны.

Причины неудач команды специалисты начали искать в первую очередь в работе Гильермо Абаскаля. Так, бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что испанец плохо подготовил коллектив в межсезонье.

«По весне они все первые таймы в матчах провалили. А команда, которая хочет чего-то добиться в плане борьбы за медали, не может так играть. Вы посмотрите, как «Зенит» с первых минут включается. А «Спартак» первые 45 минут всегда выбрасывает в помойку. К Абаскалю вообще много вопросов по весне. У него было три месяца, чтобы построить команду. Но мы видим, что команды как таковой нет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Возмущён игрой «Спартака» и бывший спортивный директор команды Александр Шикунов. По его мнению, концовка чемпионата должна была быть для команды лёгкой, однако посыпалась оборона, что сказалось на результатах москвичей.

«Вина тренера? Естественно, он же всё выстраивает. В каждом матче меняются два человека, схемы. Абаскаль поплыл. Мы не можем сказать, что у него в голове. Может, уже неинтересно, хочет домой. На сегодняшний день нужны российские специалисты, которые будут работать с нашими футболистами, пока такое время — нет еврокубков», — полагает Шикунов.

Как отметил агент Тимур Гурцкая, испанец хочет покинуть РПЛ и работать с одним из клубов Сегунды, хотя совсем недавно подписал новое соглашение со «Спартаком» до 2025 года на улучшенных условиях.

«У меня устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию. У него нет варианта в высшей лиге, но есть хорошее предложение из Сегунды», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Если читать только комментарии, может возникнуть впечатление, будто «Спартак» после паузы вообще перестал играть. Однако на самом деле это не совсем соответствует действительности. Да, команда вылетела из Кубка России, уступив «Акрону». Но с тольяттинцами не справились также «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив». И если первые два клуба в текущем сезоне не впечатляют, то железнодорожники после прихода Михаила Галактионова и Артёма Дзюбы, напротив, выглядят очень симпатично.

В чемпионате России весной красно-белые набрали не так много очков, однако поражений пока зафиксировано тоже только два: в противостояниях с «Оренбургом» (0:2) и «Зенитом» (2:3). Причём матч с петербуржцами, хотя и проигранный, можно занести спартаковцам в актив.

Абаскаль начал готовиться к нему за несколько недель. Уже во встречах с «Краснодаром» (4:3) и «Ростовом» (1:1) он использовал схему с тремя центральными защитниками 5—3—2. В итоге в Санкт-Петербурге тренер нашёл оптимальный вариант, сумев насытить оборону и при этом не ограничить действия команды в атаке.

В результате впервые в текущем сезоне «Зенит» на своём поле уступил сопернику по общему количеству ударов (9-16) и по числу ударов из штрафной (5-12). Не имели подопечные Сергея Семака и преимущества во владении мячом.

Сине-бело-голубые победили москвичей в первую очередь за счёт сыгранности и более высокого индивидуального мастерства отдельных футболистов. По данным Transfermarkt, у петербуржцев самый дорогой состав в лиге — на €160 млн, а у «Спартака» — на €89,55 млн. Помогла хозяевам и глубина состава: решающий мяч забил Иван Сергеев, вышедший на замену.

Увы, не обошлось без судейской ошибки: как подтвердила ЭСК при президенте РФС, перед вторым голом «Зенита», который забил Андрей Мостовой, защитника «Спартака» Романа Зобнина толкнул в спину Далер Кузяев.

Поэтому надо отметить, что с точки зрения тактики Абаскаль, безусловно, не зацикливается на одной схеме, а каждый раз ищет варианты, как лучшим образом против конкретного соперника использовать тех футболистов, которые есть у него в наличии. А это вторая проблема москвичей.

За два последних трансферных окна клуб приобрёл семь игроков, потратив €16,3 млн, однако далеко не все из них приносят пользу красно-белым. В основной состав пока влился только Томаш Тавареш. При этом нельзя сказать, что португальский защитник как-то ярко себя проявляет.

Кейта Бальде в девяти матчах после вынужденной дисквалификации забил только три мяча, а Антону Зиньковскому пока не удаётся найти место на поле с первых минут (в том числе и потому, что на позиции левого вингера чаще действует Квинси Промес), хотя последние матчи он может занести себе в актив.

Алексис Дуарте должен был стать заменой Жиго в центре обороны, но пока выглядит не слишком убедительно, а Мацей Рыбус проиграл конкуренцию другим левым защитникам.

Не самая сильная селекционная работа клуба совпала весной с чередой травм и дисквалификаций. В апреле в трёх турах подряд кто-то из футболистов обязательно покидал поле досрочно. А самой большой потерей стала травма Георгия Джикии, от которого во многом зависит качественная игра команды в обороне.

В первой части сезона у футболистов «Спартака» также были повреждения, однако красно-белые с проблемами справлялись. Теперь же вне состава оказались системообразующие исполнители.

Неудивительно, что в такой ситуации, когда далеко не все трансферы сработали, а проверенные бойцы получили травмы или дисквалификации, Абаскаль начал тасовать состав. Именно с этим можно связать увеличение числа грубых индивидуальных ошибок.

«Вы говорите, что мы ошибаемся в передачах. Ответ на ваш вопрос — молодость. Игрокам нужно набираться опыта. Если бы я был тираном, после ошибки никто бы больше не играл. Но мы верим в ребят и проект. Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов проводят первый сезон как основные игроки. Они будут ошибаться, но мы в них верим... Но ни в одной игре мы не были хуже соперника, за исключением матча с «Оренбургом», — объяснял главный тренер «Спартака».

Безусловно, нельзя не отметить, что красно-белые плохо проводят первые таймы после зимней паузы. Не исключено, что в тренировочном процессе действительно были какие-то просчёты. Однако не стоит забывать и о неопытности испанца, который впервые столкнулся с трёхмесячной паузой в середине чемпионата и наверняка сделает выводы. Сейчас же он в перерыве старается исправить ситуацию. И это явно получается, раз команда прибавляет во втором тайме.

Дестабилизирует обстановку весной и работа арбитров. Судьи и раньше допускали ошибки, однако теперь чуть ли не в каждом туре влияют на исход встреч. Конечно, никто не говорит о заговоре против красно-белых. Совсем недавно провально отработал на матче «Крыльев Советов» — «Пари НН» судья Роман Галимов.

Тем не менее нельзя не констатировать: определённое количество очков «Спартак» потерял в том числе из-за рефери. Последний скандал, в частности, связан с матчем с «Химками», где произошло очень спорное удаление Денисова ещё до перерыва, из-за чего Абаскалю вновь пришлось перестраивать игру команды. Будь на поле у москвичей все 11 футболистов, неизвестно, смогли бы хозяева удержать ничью.

С учётом всего перечисленного «Спартак» не скатился, как в прошлом сезоне, в середину турнирной таблицы, а продолжает претендовать на медали. На сегодня у команды столько же очков, сколько у «Ростова», занимающего третью строчку. А в случае победы над ЦСКА в 28-м туре красно-белые возродят интригу в борьбе за серебряные награды.

Конечно, нельзя исключать версии агентов, что сам Абаскаль устал от работы в России и хочет вернуться домой. Могут влиять в том числе и семейные обстоятельства. Однако связывать с этим относительные неудачи «Спартака» вряд ли стоит. Испанцу явно небезразлична его работа, иначе бы тренер по-другому на всё реагировал. И если он вдруг действительно собрался покидать РПЛ, то лучше это делать на коне, как Массимо Каррера. Тем более в текущем сезоне осталось провести всего три матча.

А нежелание общаться с журналистами, скорее, говорит о стремлении испанца оказаться подальше от горы критики, которую порой необоснованно ему приходится выслушивать. Но, как отмечает тренер Валерий Непомнящий, это специфика работы в стане москвичей, которую выдерживают далеко не все.

«На мой взгляд, Абаскаль справляется на должности главного тренера «Спартака». Ему удаётся держать команду на плаву. Да, случаются трудности. Но у них есть все шансы закончить чемпионат России в тройке призёров. Так что, по мне, испанец оставил о себе больше позитивных впечатлений, нежели негативных. За его футболистами интересно следить, при нём «Спартак» непредсказуем. Они могут победить сильного соперника, а потом сыграть вничью с «Химками». А что касается критики в его адрес, в таком клубе очень трудно быть всем угодным. «Спартак» — сложная команда. Лично я к нему отношусь позитивно — пусть работает у нас в стране. Нашему футболу нужны такие специалисты», — поделился Непомнящий в разговоре с RT.

Поддержал Абаскаля и бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, испанец хочет сделать европейскую команду, а на это нужно время.

«Нашим ребятам, которые критикуют Абаскаля и в данный момент не руководят «Спартаком», нужно успокоиться. Потому что Гильермо показал своим мышлением, своей работой, своим желанием, что хочет создать из красно-белых чисто европейскую команду, которая резко переходит из обороны в атаку. Он пытается подобрать для каждой позиции футболиста, который будет качественно выполнять свою функцию на поле. Это очень долгий и сложный процесс. Команда прекрасно друг друга понимает, много забивает и начинает душить всех соперников на чужой половине поля. Первый круг они провели прекрасно, но во втором наступил спад. Из него нужно просто выбраться», — объяснил собеседник RT.