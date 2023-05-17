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Непомнящий: Карасёв справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Сергея Карасёва на матч 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА.
Непомнящий: Карасёв справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Обсуждать судейство в РПЛ всегда очень сложно. Потому что наши судьи известны своими неоднозначными решениями, которые мы часто обсуждаем. По Сергею Карасёву можно сказать одно: он лидер судейского корпуса — и ему доверили такой сложный матч. Я рассчитываю, что он должен справиться со своей задачей», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий рассказал, кого считает фаворитом в матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА.

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