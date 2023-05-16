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Соболев — о критике Аршавина по пенальти в ворота «Динамо»: это его работа

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев не стал винить бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина за его критику работы судей в матче 22-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Соболев — о критике Аршавина по пенальти в ворота «Динамо»: это его работа
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сказал и сказал. Если бы он сказал по-другому, это не было бы интересно никому, правильно? Сейчас это его работа. Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой-то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

«Спартак» в матче 22‑го тура сыграл вничью с «Динамо» (3:3).  Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Судья назначил 11-меторвый удар на 88‑й минуте. Соболев реализовал пенальти. В итоге красно-белые ушли от поражения.

«Спартак» по итогам 27-ми туров с 50 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Красно-белые в следующей игре примут столичный ЦСКА 21 мая. Армейцы (54) располагаются на второй позиции.

Ранее Соболев заявил, что фортуна отвернулась от «Спартака» в концовке сезона.

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