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Соболев считает, что фортуна отвернулась от «Спартака» в концовке сезона

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что московский клуб из-за невезения в концовке чемпионата России по футболу сезона-2022/23 потерял много очков.
Соболев считает, что фортуна отвернулась от «Спартака» в концовке сезона
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Играем мы неплохо. Я не могу сказать, что «Спартак» как-то изменился в стиле игры, играем мы хорошо, но чуть-чуть, может, какое-то невезение. Верю ли я в фарт? Он 100% присутствует», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

«Спартак» по итогам 27-ми туров с 50 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Красно-белые в следующей игре примут столичный ЦСКА 21 мая.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не исключил, что может возглавить «Спартак», несмотря на прошлое в ЦСКА.

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