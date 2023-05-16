Гогниев допустил, что смог бы возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не исключил, что может возглавить «Спартак», несмотря на прошлое в ЦСКА.

«Смог бы я как бывший игрок ЦСКА работать в «Спартаке»? Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера — две разные вещи. Но если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее Спартак Гогниев высказался о своём будущем после ухода из «Химок».