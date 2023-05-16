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Гогниев: с удовольствием поработал бы в Европе, но после ухода из «Химок» предложений нет

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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своём будущем после ухода из клуба.
Гогниев: с удовольствием поработал бы в Европе, но после ухода из «Химок» предложений нет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Можно сказать, что не было предложений. Пока никаких разговоров. С удовольствием поработал бы в Европе, но мешает языковой барьер. Английский язык должен быть в совершенстве», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Гогниев чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть.

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