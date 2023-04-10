Орлов: Гогниев чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.
Орлов: Гогниев чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть
  • РИА Новости

«Он должен поменяться в поведении. Он чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть. Гогниев отвлекается на каждую интонацию. Это несерьёзно. Мы так и не узнали, какой он тренер. Он себя не проявил», — цитирует Орлова Sport24.

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

Ранее генеральный директор «Химок» заявил, что уход Гогниева не вызвал встрясок и потрясений.

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