Орлов: Гогниев чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть

Комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Он должен поменяться в поведении. Он чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть. Гогниев отвлекается на каждую интонацию. Это несерьёзно. Мы так и не узнали, какой он тренер. Он себя не проявил», — цитирует Орлова Sport24.

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

Ранее генеральный директор «Химок» заявил, что уход Гогниева не вызвал встрясок и потрясений.