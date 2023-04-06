Генеральный директор «Химок»: уход Гогниева не вызвал встрясок и потрясений

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался об уходе главного тренера подмосковного клуба Спартака Гогниева.

«Ринат Саярович в команде находится с осени, команда при его участии в роли старшего тренера в том числе была на сборах в Турции, поэтому встрясок и потрясений не произошло», — цитирует Оленева «Матч ТВ».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов. «Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

Ранее Гогниев прокомментировал своё увольнение из подмосковного клуба.