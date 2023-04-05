Гогниев — об увольнении из «Химок»: руководство приняло правильное решение

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал своё увольнение из подмосковного клуба.

«Трезво смотрю на случившееся. В принципе, считаю, руководство приняло правильное решение, предложив мне расстаться. Судьба тренера в команде зависит от результата. А его, к сожалению, не было. Любая перемена идёт на пользу коллективу. На душе тепло, никаких обид нет», — приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал увольнение Гогниева из подмосковных «Химок».