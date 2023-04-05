Гогниев — об увольнении из «Химок»: руководство приняло правильное решение

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал своё увольнение из подмосковного клуба.
Гогниев — об увольнении из «Химок»: руководство приняло правильное решение
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Трезво смотрю на случившееся. В принципе, считаю, руководство приняло правильное решение, предложив мне расстаться. Судьба тренера в команде зависит от результата. А его, к сожалению, не было. Любая перемена идёт на пользу коллективу. На душе тепло, никаких обид нет», — приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал увольнение Гогниева из подмосковных «Химок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить