Ярошик: если ЦСКА победит «Спартак», то для людей это будет настоящий праздник

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался о матче 28-го тура чемпионата России с участием армейского клуба и «Спартака».

«Желаю победы ЦСКА, но хотелось бы увидеть настоящее дерби и чтобы все фанаты насладились этой битвой, красивым футболом на стадионе или у телевизоров. Если ЦСКА победит, то для людей будет настоящий праздник», — приводит слова Ярошика Legalbet.

Встреча состоится 21 мая и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие с 54 очками располагаются на второй строчке.

Ранее Обляков заявил, что ЦСКА настроен на победу в дерби со «Спартаком».