Ярошик: если ЦСКА победит «Спартак», то для людей это будет настоящий праздник
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«Желаю победы ЦСКА, но хотелось бы увидеть настоящее дерби и чтобы все фанаты насладились этой битвой, красивым футболом на стадионе или у телевизоров. Если ЦСКА победит, то для людей будет настоящий праздник», — приводит слова Ярошика Legalbet.
Встреча состоится 21 мая и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.
После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие с 54 очками располагаются на второй строчке.
Ранее Обляков заявил, что ЦСКА настроен на победу в дерби со «Спартаком».