«Она ворвалась в историю»: Чепик — о мировом рекорде Чикуновой, возможной революции в брассе и самоподготовке Рылова

Евгения Чикунова навсегда вошла в историю плавания, установив новый мировой рекорд на дистанции 200 м брассом. Об этом в интервью RT заявил главный тренер сборной России Сергей Чепик. По признанию наставника, он ещё год назад говорил, что подающая надежды спортсменка способна на это. Специалист также ответил на вопрос, как сказался на Евгении Рылове переход на самоподготовку, объяснил, почему отечественных атлетов вряд ли допустят до Олимпийских игр в Париже, и приоткрыл завесу тайны, в каком из видов программы стоит ждать революции.

— В ходе недавнего чемпионата России, апофеозом которого стал совершенно выдающийся рекорд мира, установленный Евгенией Чикуновой, вы дали достаточно пессимистичный прогноз относительно выступлений российских атлетов на Олимпийских играх — 2024. Действительно считаете, что не стоит тешить себя иллюзиями?

— Думаю, однозначно нет.

— Мне, признаться, понятнее и ближе позиция Татьяны Данченко, тренера по синхронному плаванию, которая считает, что невозможно вести людей к выдающемуся результату, когда нет цели. Поэтому все российские синхронистки настроены сейчас на то, чтобы максимально хорошо подготовиться к февральскому чемпионату мира в Дохе. Ведь он в случае допуска к нему отечественных спортсменов станет последней возможностью отобраться на Олимпийские игры.

— Я всего лишь высказал вам своё личное мнение. Не готов озвучивать его как аксиому перед большой аудиторией, но своих спортсменов тем не менее готовлю именно к тому, чтобы они не питали ненужных иллюзий и научились показывать результат на внутренних соревнованиях. Как это произошло с Чикуновой. Год назад, когда мы находились на сборе в Кабардинке и я видел, что тренер Жени вообще не понимает, что делать и к каким турнирам готовиться, сказал ей прямо: «У вас рекорд мира под ногами лежит. Надо только наклониться и взять его». И они целенаправленно начали работать на этот рекорд. То есть появилась цель.

— Не в плане титулов, а с точки зрения результата на табло?

— Да. А чем это плохо? Призовые за свой рекорд Женя получит, в историю плавания она уже вошла. Даже ворвалась, я бы сказал. У нас за последние годы рекорда планеты на олимпийской дистанции с таким колоссальным запасом ещё не случалось. Хотя, считаю, достижение Чикуновой не оценено, в том числе нашей прессой. Смотришь, например, тот же «Матч ТВ», а там бокс, футбол, хоккей, кто-то кому-то что-то сказал, кто-то кого-то обидел, кто-то не то съел — вот и все события, достойные упоминания. А тут — рекорд мира, который облетел земной шар, как ракета, как снаряд, выпущенный страной в таком непростом положении. Всюду санкции, ограничения, постоянная нервотрёпка — и на тебе, совершенно недостижимый для понимания результат! Хотя между нами говоря, Чикунова способна плыть ещё быстрее.

— Получается, это исключительно заслуга спортсменки и её таланта? Или всё-таки работа тренера?

— Естественно, труд наставника стоит во главе угла. Хотя должен признаться, даже для меня та работа, которую делает с Чикуновой Витта Новожилова, была понятна не всегда.

— В каком смысле?

— У каждого тренера так или иначе есть некое лекало, по которому работают в мире, по которому работает он сам. Поставь меня заниматься с Чикуновой, я бы, скорее всего, ушёл в силовую сторону, в направление каких-то иных нагрузок. И совершил бы ошибку. Потому что здесь совершенно иной случай. Уникальный. Это не только талант Жени и её невероятное чувство воды. Технику Чикуновой можно в каком-то смысле назвать ортодоксальной: она плывёт очень сбалансированно, не применяя никаких современных технических примочек. Например, не переходит на работу ногами баттерфляем, как это было свойственно на последнем полтиннике Юле Ефимовой: та, если помните, делала движение корпусом баттерфляем, но ноги разворачивала в брасс. Точно так же, кстати, плывёт рекордсмен планеты Илья Шиманович — на грани фола. Особенно заметно это на коротких дистанциях. Придраться вроде бы не к чему, но это уже совсем не тот брасс, который мы видим у Чикуновой, Антона Чупкова или Кирилла Пригоды.

— Когда применительно к брассу я слышу слово «ортодоксальный», сразу вспоминается первая из великих отечественных брассисток Галина Прозуменщикова, которая завоевала золото на Олимпийских играх в 16 лет.

— И тем самым остановила развитие брасса в стране на многие-многие годы, потому что все остальные просто стали её копировать. На мой взгляд, качественный сдвиг в данной дисциплине произошёл, когда Дэвид Уилки стал первым на Олимпиаде в Монреале с результатом 2.15,11. Это был не просто рекорд мира, но результат, глядя на который все брассисты, в том числе и я сам, сказали себе: нам нечего ловить на этой дистанции. 2.15 — это было шоком, космосом. Только сейчас, неоднократно пересмотрев видеозаписи, я понимаю, почему Уилки проплыл так быстро.

— Расскажите.

— Он изменил брасс. Сделал движение рук дельфинообразным, и получился такой планирующий стиль. У нас схожим образом в 1970-е плавал Игорь Чердаков, но недолго. У Чикуновой же брасс свой, очень узнаваемый и непохожий ни на какой другой. Корпусом она посылает волну вперёд, подхватывает движение ногами и как бы направляет вектор в позвоночник. Причём внешне кажется, будто она не прикладывает к этому усилий. Мне, если честно, очень хотелось, чтобы в Казани Евгения утром установила рекорд, а вечером, когда напряжение спало, его улучшила.

— Вы разговаривали об этом с тренером Жени?

— Да. Но мы же все люди суеверные, поэтому слово «рекорд» не произносили ни я, ни Витта Владимировна. Я даже ухитрился уйти от выражения «хорошо проплыть». Так, вроде бы невзначай, заметил, что, мол, неплохо было бы утром… Тогда вечером уже может оказаться легче.

В тот день, как потом выяснилось, Женю кто-то из корреспондентов выдернул на интервью, она куда-то поехала, вместо того чтобы отдыхать. Тренер не знала об этом, я тоже. Хотя в голове не укладывается: как это вообще можно было делать?

— В 2019-м вы не повезли Чикунову на чемпионат мира в Кванджу, сделав выбор в пользу Ефимовой. С тех пор, хотя бы мимолётно, не сожалели об этом?

— Нет. Женя, хотя и отобралась тогда на это первенство, психологически была не готова соревноваться на таком уровне. Абсолютно. Она даже на Играх в Токио не смогла взять бронзу чисто психологически. Мандража в чистом виде у неё не было, но ощущались лёгкий ступор, растерянность. Могла быть третьей, но проиграла касание. Недостаточно мощно коснулась финишной стенки, как на тренировке.

— Возможно, этому надо было вовремя учить?

— Дело в том, что Женя слишком резко ворвалась в элиту. Соответственно, на какие-то вещи просто не хватило времени. Это при строительстве дома кирпич можно положить кривовато, посмотреть на него и переложить по-другому. Со спортсменом всё гораздо сложнее, поскольку уже наработаны определённые навыки, которые к тому же притупляются на фоне усталости. Поди угадай, о чём думает человек на финише, когда идёт в тройке и понимает это.

— Соглашусь. Чтобы думать в этот момент о важности касания, надо обладать опытом, определённым резервом памяти. Вспомнить, например, олимпийский заплыв Майкла Фелпса в противостоянии с Милорадом Чавичем на стометровке баттерфляем, где серб финишировал, заведомо чувствуя себя чемпионом. И проиграл касание.

— Так Чикунова, может быть, и не знает ничего о том заплыве. Здесь нужно иметь свой собственный опыт, причём именно опыт ошибок.

— Будь в карьере Жени опыт первенства планеты в Кванджу, всё могло сложиться в Токио иначе?

— Главное, что мы её тогда не сломали. Да и потом мне в этом варианте пришлось бы убирать из команды Ефимову. Думаете, меня кто-нибудь поддержал бы?

— Вспомните самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в должности главного тренера?

— Когда оставил в спринтерской эстафете Сергея Фесикова на ЧМ-2018 (в 25-метровом бассейне. — RT) в Китае. И мы проиграли. Если бы поставил Евгения Рылова, мы стали бы первыми. Я понимал это ещё до того, как была подана заявка.

— Почему тогда не изменили состав?

— На тот момент костяк сборной составляли, скажем так, несколько более опытные спортсмены, и я не хотел получить войну внутри команды в самом начале турнира. Тем более это был мой первый год работы в качестве наставника.

— Если отечественные атлеты пропустят Олимпиаду в Париже и перед вами встанет задача готовить команду к ОИ-2028, костяк останется прежним или придут другие люди?

— Совсем другие. Более того, они есть. Просто пока не на слуху, поскольку сейчас им по 13—16 лет.

— А Чикунова до этих Игр дотянет?

— В отношении девушек вообще трудно рассуждать о перспективах. Поэтому я не устаю повторять: берите здесь и сейчас, потом такой возможности может не быть. В этом плане совершенно неважно, есть Олимпиада или нет. Готов сегодня показать результат — показывай! А там уж природа распорядится сама.

С парнями в этом плане проще. Кто-то из нынешних звёзд наверняка останется в команде. Если смотреть глобально, в мировом плавании больших всплесков тоже особо не наблюдается. В какой-то степени мотивацию потеряли все. И в первую очередь те, кто лишился конкуренции со стороны россиян. Потому что пропала та красная тряпка, которая всех раздражала.

— Во все времена чемпионат страны являлся отборочным стартом, с которого, собственно, и начинался большой сезон.

— Сейчас это по-прежнему отбор. На турнир с хорошими призовыми, скажем так. У нас впереди ещё три выступления в Кубке России с финалом в Казани в самом конце июля.

— То есть фактически полное совпадение со сроками ЧМ в Фукуоке?

— Да. Просто собственное расписание мы чуточку сдвинули. Чтобы видеть, какие результаты люди показывают на своих дистанциях на чемпионате мира и уже на них ориентироваться.

А в августе все лидеры поедут в Кемерово. Там будет чисто коммерческое мероприятие с призовым фондом !0 млн рублей. Два дня соревнований, только вечерние старты. На этот турнир все как раз и отбирались на чемпионате страны: допуск получили 20 человек, имеющие наибольшее количество очков, которые мы начисляли по таблице Международной федерации плавания (ISU). Для нас сейчас главное, чтобы были высокие результаты и у людей сохранялся интерес.

— Как вы отнеслись к эксперименту Рылова с уходом от тренера на самостоятельную подготовку? С одной стороны, Женя — двукратный олимпийский чемпион, то есть завоевал всё, что только можно. С другой — как только Андрей Шишин отошёл от процесса, результаты пошли вниз. Сразу возникает вопрос: если спортсмен решил продолжать карьеру, насколько оправдан этот ход?

— Когда атлет выходит на такой уровень, он становится в связке с наставником как бы главным. То есть само общество делает его главным. А тренер уходит в тень. Это, скажем так, тенденция последних 30 лет. Поэтому я думаю, что свою роль сыграло некоторое заблуждение Жени относительно своих ощущений. Это, в принципе, старая тема: почему олимпийский чемпион, как правило, не в состоянии стать хорошим специалистом. Потому что он видит только себя, ориентируется исключительно на то, что чувствует сам, и порой заблуждается в оценках. Так и здесь. Тебе продолжает казаться, что всё идёт нормально, а техника и все связанные с этим ощущения незаметно теряются.

— Период самостоятельного плавания сильно отбросил Рылова назад?

— Подождём с оценками. 200 метров Евгений проплыл в Казани неплохо: выиграл, причём в своем стиле. Другой вопрос, что Шишин вернулся к работе с ним где-то с декабря, а этого времени недостаточно для того, чтобы полностью вернуть все прежние технические навыки. Теряются-то они быстро, а два раза в одну и ту же реку войти трудно. Это всё равно, что дважды подряд выстрелить в «десятку». Даже если первым выстрелом попал, второй — попробуй попади. Но в целом я думаю, с Рыловым должно быть всё нормально, потому что у него мастерство величайшее. И техника была отточена к Олимпиаде до высочайшего уровня.

— Появление в сборной довольно большого количества звёзд, как это произошло накануне ОИ в Токио, системный результат или просто стечение обстоятельств?

— Первое. Конечно, звёзды могут появиться сами по себе, причём в любой стране и в любом виде. Но когда система выстроена, она заставляет людей по-другому работать. В этом плане я бы отметил колоссальную роль нынешнего спортивного директора ВФП Виктора Авдиенко. Та система, которую он создал на базе совершенно уникального комплекса в Волгограде, взращивает не только спортсменов, но и довольно большое количество тренеров. Как перенасыщенный раствор, в котором непрерывно образуются кристаллы.

— Ярко-выраженный лидер в нынешней россыпи звёзд есть?

— Климент Колесников. Он как-то исподволь стал лидером. В силу своего лёгкого характера, доброты, отсутствия какой-то вредности в поступках. Он абсолютно позитивен. При всех своих титулах с любым разговаривает так, словно сам никакой не чемпион. Просто обычный человек. Абсолютно доступный. А то, что он не выиграл в Токио у Рылова… Ну, так судьба сложилась. Одно время стоял вопрос, сможет ли Климент вообще заниматься спортом. Поэтому, считаю, он достиг максимально высоких результатов с точки зрения всего, что пришлось преодолеть.

— На подходе к сборной вы видите тех, кто способен стать вровень с Рыловым или Колесниковым по масштабу личности?

— Есть такие. Как минимум, двое. Но имена не скажу.

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— Назовите хотя бы стиль плавания.

— Возможно — кроль, возможно — спина. У нас, правда, не все понимают, что спина — это тот же самый кроль, только в другой плоскости.

— Об этом в своё время говорил Геннадий Турецкий, который перевернул со спины на грудь великого Александра Попова и сделал его четырёхкратным олимпийским чемпионом.

— Я вообще думаю, не за горами время, когда дельфинисты начнут плавать брассом, причём очень быстро. Так, что «классическим» брассистам придётся уйти с поляны.

— Если это так очевидно, почему прорыв до сих пор не произошёл?

— Я жду этого, наверное, года три. Возможно, люди пока просто не задумываются над тем, что существует гораздо более скоростной вариант брасса, который можно реализовать, не нарушая правил. И подстроить под это тренировочную работу.

— То есть сделать примерно то, что сейчас реализует Шиманович?

— Именно. Просто Илья не дельфинист. Безусловно, не у каждого из тех, кто плавает баттерфляем, получится переключиться на новый стиль, но как только кто-то сделает это первым, в открывшуюся лазейку ломанётся огромное количество людей. Для этого всё уже сделано, не надо ничего придумывать. Руки в брассе работают как в дельфине, только без выноса наверх, корпус — тоже, про ноги мы уже говорили. Осталось найти человека, который мог бы всё в голове своей сложить и реализовать.

— Вы сейчас рассуждаете как тренер, или как бывший брассист?

— Скорее всего, как бывший брассист, который очень давно отошёл от прежних взглядов на технику, от закостенелых представлений о том, что брассистом нужно родиться. И очень хорошо понимаю возможности данного стиля.

— Кто именно из нынешних атлетов демонстрирует на ваш взгляд наиболее интересную модель брасса?

— Тот, кто плывёт быстрее всех.