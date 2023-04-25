Кирпичникова сообщила, что есть шанс на её участие в Олимпиаде в составе сборной Франции

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова рассказала, что у неё есть шанс попасть на Олимпийские игры в Париже.

«Я не могу сказать, на какой точно момент документы были оформлены. Но, как говорят во французской федерации, документы идут по старым правилам. Да. И на чемпионате мира в Фукуоке тоже», — цитирует Кирпичникову «Матч ТВ».

Кирпичникова 21 апреля дала понять, что действительно занимается сменой спортивного гражданства на французское.

22-летняя спортсменка завоевала три золотые медали ЧЕ на короткой воде 2021 года в Казани. Также в её активе два серебра и бронза первенства Европы в Будапеште (2021-й) и серебро чемпионата мира в Абу-Даби (2021-й).

Кирпичникова — первая россиянка в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и на открытой воде.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) проверит мировой рекорд в плавании на 200 м брасом, который установила Евгения Чикунова на чемпионате России в Казани.