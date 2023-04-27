Новожилова заверила, что Чикунова не допускает мысли о смене гражданства

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Витта Новожилова, тренер Евгении Чикуновой, высказалась о смене спортивного гражданства своей подопечной.
Новожилова заверила, что Чикунова не допускает мысли о смене гражданства
  • РИА Новости

«Даже если бы и поступали, она резко отрицательно относится к такой идее. У неё другое воспитание. Её родители, как и я, — люди советские, той закалки. Так что и Женя — патриотка своей страны. Ей бы хотелось с флагом выступать и под свой гимн идти на пьедестал. Это её мечта. Только когда она сбудется, не знаю… Да, абсолютно. Пока и близко к Женьке нет никого. И навряд ли кто-то из тех, кто сейчас на слуху, смог бы с ней конкурировать. Может, кто-то новый появится за год, этого не исключаю. Но сейчас пока никого не видно. Что говорить, если она в прошлом году плыла на две секунды быстрее, чем чемпионка мира? Две секунды — это ох какая разница, не просто касание выиграть. Я, честно говоря, очень сомневаюсь. Столько всего Томас Бах наговорил, что не знаешь, чему верить. Ещё ведь и квалификационные нормативы нужно выполнить, а для этого нас должны допустить до Азиатских игр в сентябре, наши внутренние соревнования им не годятся. 

Не знаю, какие там точно условия выдвинут. Наше руководство против ограничений, хотят, чтобы был и флаг, и гимн. А как там всё сложится в итоге… Посмотрим. Одно могу сказать: никаких бумаг о том, что мы чего-то там не поддерживаем, Женя подписывать не будет», — заявила Новожилова в интервью RT.

Ранее Новожилова высказалась о мировом рекорде своей подопечной.

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