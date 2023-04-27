Новожилова — о мировом рекорде Чикуновой: я просто подпрыгнула и стала визжать

Витта Новожилова, тренер Евгении Чикуновой, высказалась о мировом рекорде своей подопечной.

«Конечно, к последнему дню соревнований ей уже лучше было. Но, правда, в одном моменте, подозреваю, всё-таки травма сказалась. На каком-то из отталкиваний эта больная нога немного не догребла, и Женю занесло чуть-чуть в сторону. Так что могла бы, наверное, ещё побольше скинуть. Но, честно говоря, в процессе подготовки мы ориентировались примерно на 2 минуты 18 секунд. А получилось даже быстрее (улыбается). Никаких абсолютно, я просто подпрыгнула и стала визжать. Потом слёзы пошли. Рядом со мной была мама Жени, она тоже разрыдалась. Так и плакали с ней, обнявшись. Потом к нам подходили люди, зрители и говорили спасибо за такую девочку. Было очень трогательно и приятно. Это же не просто рекорд России, это для всего мира радость. Мы ведь на Олимпиаде радовались абсолютно за всех, кто бил рекорды, неважно, Вася это или Майкл. Надеюсь, что и за нас все тоже радуются... Меня иностранные коллеги тоже поздравляли. Жаль, что не все так реагируют. Взять хоть Сару Шёстрём. В этот раз она ничего не говорила, но я видела несколько её высказываний против российских спортсменов. Сара, что мы тебе сделали? Но, знаете, я думаю, таких единицы. Мы такими дружными были на ISL, это не может просто так исчезнуть. Верю, что у большинства сохранилось хорошее отношение», — заявила Новожилова в интервью RT.

Ранее Новожилова объяснила, почему приняла решение не отправлять Чикунову на взрослый ЧМ в 14 лет.