Новожилова объяснила, почему приняла решение не отправлять Чикунову на взрослый ЧМ в 14 лет

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Витта Новожилова, тренер Евгении Чикуновой, рассказала, почему приняла решение не отправлять свою подопечную в 14 лет на взрослый чемпионат мира.
Новожилова объяснила, почему приняла решение не отправлять Чикунову на взрослый ЧМ в 14 лет
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«Я и сейчас уверена, что решение было принято абсолютно правильное, потому что зимой мы поехали на чемпионат Европы на короткой воде в Глазго и там у неё не получилось. И ведь нельзя сказать, что она не могла попасть там в призы — могла! Но, видимо, боялась внутри, ощущала какое-то волнение, ведь это были первые такие крупные соревнования. В итоге поплыла немного не так, как хотелось: просто растянулась и поскользила. Уступила десятую и стала пятой. А выиграла тогда Маша Темникова, которая на голову ниже неё. Зато после Глазго Женька возмужала, стала крепнуть физически. Это уже были не те тоненькие ручки, тоненькие ножки, что раньше», — заявила Новожилова в интервью RT.

Ранее Новожилова вспомнила, как её подопечная пришла в плавание.

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