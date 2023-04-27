Каменева: лучше выступать под нейтральным флагом, чем вообще никак

Чемпионка мира на короткой воде Мария Каменева высказалась о возможном участии в международных турнирах под нейтральным флагом.

«В Токио мы тоже выступали под нейтральным статусом. Но ведь выступали. Поэтому лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать. Это моё личное мнение — тут каждый решает сам», — цитирует Каменеву «Спорт-Экспресс».

23-летняя пловчиха, помимо золота ЧМ, ещё имеет в коллекции четыре бронзовые награды мировых первенств. Также Каменева является шестикратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее сообщалось, что Каменева считает мировой рекорд важнее олимпийской медали в условиях изоляции.