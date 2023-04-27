Каменева: лучше выступать под нейтральным флагом, чем вообще никак
- РИА Новости
«В Токио мы тоже выступали под нейтральным статусом. Но ведь выступали. Поэтому лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать. Это моё личное мнение — тут каждый решает сам», — цитирует Каменеву «Спорт-Экспресс».
23-летняя пловчиха, помимо золота ЧМ, ещё имеет в коллекции четыре бронзовые награды мировых первенств. Также Каменева является шестикратной чемпионкой Европейских игр.
Ранее сообщалось, что Каменева считает мировой рекорд важнее олимпийской медали в условиях изоляции.