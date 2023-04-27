Каменева считает мировой рекорд важнее олимпийской медали в условиях изоляции

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Чемпионка мира на короткой воде Мария Каменева призналась, что делает всё от себя зависящее для установления нового мирового рекорда по плаванию.

«Раньше точно бы ответила, что золото Олимпиады — глобальная цель, сейчас, скорее, рекорд мира, потому что наши шансы на участие в Олимпийских играх всё меньше и меньше», — цитирует Каменеву «Спорт-Экспресс».

По её словам, рекорд мира можно установить и на чемпионате России в Казани.

«Климент Колесников и Евгения Чикунова — яркое тому доказательство», — добавила Каменева.

23-летняя пловчиха, помимо золота ЧМ, ещё имеет в коллекции четыре бронзовые награды мировых первенств. Также Каменева является шестикратной чемпионкой Европейских игр.

Евгения Чикунова в заплыве на 200 м брассом показала лучший результат планеты — 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит Татьяне Шёнмакер из ЮАР. На Олимпийских играх в Токио она показала результат 2.18,95.

Ранее Чикунова заявила, что рада тому, что ей удалось побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.

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