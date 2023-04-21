Рылов стал чемпионом России в плавании на спине на дистанции 200 м

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завоевал золотую медаль чемпионата России 2023 года в Казани.
Рылов стал чемпионом России в плавании на спине на дистанции 200 м
  • РИА Новости

26-летний пловец показал лучший результат на дистанции 200 м на спине — 1 минута 55,50 секунды. Серебряную награду выиграл Алексей Ткачёв (1 минута 57,20 секунды), бронзовая медаль досталась Дмитрию Савенко (1 минута 57,21 секунды).

Рылов завоевал два золота Олимпиады 2020 года (100 и 200 м на спине) и серебро в эстафете. В его копилке также бронза Игр-2016 (200 м на спине). 

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) проверит мировой рекорд в плавании на 200 м брасом, который установила Евгения Чикунова на чемпионате России в Казани.

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