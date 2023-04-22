Сальников: позвонил президент World Aquatics, договорились обсудить возвращение

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о диалоге с президентом World Aquatics Хусейном Аль‑Мусалламом.
Сальников: позвонил президент World Aquatics, договорились обсудить возвращение
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  • © Robert Daly

«Говорил с президентом World Aquatics. Мы договорились о встрече, об обсуждении темы возвращения более конкретно где‑то в середине, может быть, июня месяца», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Сальников назвал практически невыполнимыми условия МОК по допуску российских спортсменов.

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