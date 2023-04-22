Сальников: позвонил президент World Aquatics, договорились обсудить возвращение
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«Говорил с президентом World Aquatics. Мы договорились о встрече, об обсуждении темы возвращения более конкретно где‑то в середине, может быть, июня месяца», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Сальников назвал практически невыполнимыми условия МОК по допуску российских спортсменов.