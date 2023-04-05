«Возможно, человек устал»: Ермеков — о Нурмагомедове, проблемах Eagle FC, переходе в ACA и фиаско Усмана

Решение Хабиба Нурмагомедова отойти от дел в ММА может быть связано с тем, что он устал от смешанных единоборств. Об этом в интервью RT заявил чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков. Он также рассказал о выступлении на турнире Ural FC и переговорах об участии в Гран-при ACA. Кроме того, Ермеков объяснил провал Камару Усмана и бою с Леоном Эдвардсом.

— В конце марта выходные вы провели третий поединок с Гамзатом Хирамагомедовым. В 2015 году вы уступили решением, в прошлом бою взяли убедительный реванш, а на турнире Ural FC «задушили» соперника. Можно говорить, что в вашем противостоянии поставлена точка?

— Наш первый бой прошёл ещё на любительском турнире. Как известно, такие не идут в официальную статистику, публикуемую на том же Sherdog. А именно это имеет значение. Теперь у Гамзата два поражения подряд от меня. Если он хочет ещё раз встретиться в клетке, то это можно устроить. Никаких проблем. После шоу уже сказал ему об этом.

— С учётом двух побед подряд, вам самому это интересно?

— Не очень. Зачем застаиваться на одном месте? Нужно идти дальше. У нас есть такое выражение: «Проигравший никогда не насытится». То же самое и здесь. Тот, кто уступил, может вечно требовать реванша. И тогда дуэль будет продолжаться вечно.

— Показалось, что этот бой вам дался даже легче, чем второй. Это так?

— Не сказал бы. В первом раунде было непросто. Знал, что пока Хирамагомедов свеж, он будет стараться нанести разящий удар, заряжаться на него. Будет пытаться хорошо попасть, финишировать. Опасался этого, поэтому осторожничал в стартовые пять минут. Было необходимо подождать, пока он немного подустанет.

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— Хирамагомедов смог чем-нибудь удивить вас?

— В принципе, Гамзат неплохо подготовился. Стал активнее работать как руками, так и ногами. И это впечатляет, ведь перед предыдущим поединком у него было гораздо больше времени на подготовку. Сейчас он вышел на замену, поэтому лагерь был неполноценным.

— Ваш предыдущий бой с Хирамагомедовым проходил под эгидой Eagle FC. Вы выиграли временный пояс в среднем весе, который впоследствии трансформировался в звание абсолютного чемпиона. Нынешний же состоялся в Ural FC — молодом, развивающемся промоушене, но не таком раскрученном. Почему согласились выступить на шоу этой лиги?

— Ожидал предложения подраться от Eagle FC, но процесс затянулся. Чтобы избежать простоя, согласился подраться в Ural FC. В принципе, не воспринимаю этот промоушен как новый. Там работают те же люди, что в своё время в M-1 Global. Просто название другое.

— Вы планируете и дальше биться в Ural FC?

— Изначально выступление на турнире лиги рассматривалось как разовая акция. Но сейчас мы продолжаем общение с руководством относительно дальнейшего сотрудничества. В лиге заинтересованы, чтобы я снова дрался там. Насколько знаю, в ближайшее время пройдёт встреча, на которой будет решаться этот вопрос.

— Вам не обидно, что вас, чемпиона Eagle FC, поставили лишь во второй бой вечера, в то время как в главном бился Вячеслав Дацик, который в последнее время ассоциируется скорее с поп-ММА, а не с профессиональными смешанными единоборствами?

— Наверное, дело в том, что сам турнир был неоднородным — проводились схватки как по MMA, так и по другим видам спорта — боксу, кикбоксингу. Но мне не было обидно. Противостояние Вячеслава Дацика и Джеронимо дос Сантоса активно продвигалось, было на слуху. Правда, его раскрутка длилась больше, чем сама битва. Думал, простоят все запланированные три раунда, но действо продлилось всего 50 секунд. Люди не успели насладиться.

— Как вы сами относитесь к такой дисциплине, как поп-ММА?

— По большому счёту, особой разницы нет. Разве что грязи и треш-тока там намного больше. Безусловно, адекватные бойцы тоже встречаются. Они ещё стараются держать себя в рамках приличия. Но большинство просто не видит их. Сейчас поп-ММА популярны у молодёжи — они смотрят шоу данных организаций, знают многих спортсменов. Естественно, это не может не оказывать на них определённое влияние. И оно скорее негативное. В России есть Союз ММА. На мой взгляд, он должен каким-то образом регулировать эти процессы, делать так, чтобы всё не выходило за границы дозволенного.

— Если бы вам предложили подраться с каким-нибудь блогером или медийным бойцом, согласились бы?

— Если речь идёт о профессиональном спортсмене, то ещё можно разговаривать. Но зачем мне самому сражаться с блогером, да и захочет ли он выходить против меня?

— В декабре 2022 года Александр Емельяненко бился со Святославом Коваленко — известным блогером, в своё время бравшим у него интервью.

— Емельяненко просто так зарабатывает. В последнее время для него не имеет большого значения, проиграл он или одержал победу. Для Александра сейчас на первом месте стоят деньги.

— Допустим, вам предложили миллион долларов за бой с блогером. Заинтересовало бы?

— Опять же, если бы это было блогер-спортсмен, то это одно. Если речь идёт о каком-либо певце или политике, то мне это не нужно. Кроме того, мне кажется, с другой стороны также не было бы особого интереса. Какой человек добровольно согласится на избиение? Хотя для меня это были бы лёгкие деньги.

— На протяжении последнего года вы неоднократно обменивались колкостями с тем же Хирамагомедовым, Фаридуном Одиловым, с которым вы так и не смогли пересечься на турнире Eagle FC. Можно ли считать, что для вас битва с Гамзатом была чем-то большим, чем просто дуэль в клетке?

— С моей стороны никакого негатива не было. Перед предыдущим боем Хирамагомедов много говорил, обещал уронить меня. Но этому не суждено было сбыться. А в преддверии этого поединка он вёл себя гораздо сдержаннее. Лично я ещё перед турниром встретился с ним и заверил, что для меня это исключительно спорт, ничего личного. Даже поблагодарил его за готовность выйти на замену на коротком уведомлении.

— Исходя из ваших высказываний складывается впечатление, что вы до сих пор не оставили идею сразиться с Одиловым. Для вас это по-прежнему важно?

— Да, здесь всё сложнее. По окончании последнего поединка Одилов снова отпустил пару реплик в мой адрес. Сказал, что я ему не нравлюсь. Но как такое возможно? Мы в глаза друг друга не видели. Кроме того, ладно бы он взял верх над серьёзным соперником, который стоит выше него в рейтинге. Но он победил непонятно кого и после этого стал болтать.

Если посмотреть на его послужной список, то там был только один достойный соперник — Шавкат Рахмонов, остальных никто знать не знает. Уверен, большинство поклонников смешанных единоборств сходу не скажет, где они сейчас находятся.

— В 2023 году Одилов уже успел провести два боя в ACA, причём дважды победил досрочно в первом раунде. Как я понимаю, вас не впечатлили его выступления?

— Конечно, я даже не смотрел эти схватки. Он дрался с очень слабыми противниками. Посмотрел на их профили и мне всё сразу стало понятно. Если бы Фаридун хотел что-то доказать, то ему надо было выходить в клетку в декабре 2022 года, когда мы должны были сражаться за пояс Eagle FC. Тогда он смог бы поставить точку в нашем противостоянии. Лично я был готов это сделать.

Насколько знаю, его не устраивал гонорар. За тот поединок мы должны были получить равную сумму денег. Но мне было очень интересно помериться силами с ним. Поэтому я и согласился без раздумий.

— В 2022 году Одилов был чемпионом Eagle FC, но фактически оставил пояс и отправился в ACA, где ему необходимо заново строить карьеру. Как думаете, почему он поступил так?

— На данный момент ACA — главный промоушен России, где очень хорошо платят. Думаю, именно финансовый аспект его и привлёк. Не секрет, что он давно хотел попробовать свои силы в американских лигах, том же Bellator. Видимо, добиться этого не получилось, поэтому и был сделан выбор в пользу Абсолютного чемпионата Ахмата.

— Вы сами не думали перейти в ACA?

— Мне поступало предложение от лиги. Буквально на днях обсуждал этот вопрос с Асланбеком Бадаевым. Там хотят провести Гран-при в среднем весе, с радостью бы принял участие в нём. На данный момент обговаривается финансовый аспект.

— Таким образом, есть возможность увидеть вас в ACA уже в 2023 году?

— Вероятность есть, но для начала нужно сойтись по гонорару. Это же Гран-при, финансы должны распределяться равномерно между всеми участниками. А в ACA немного иначе.

— Уже известно, кто может стать вашим соперником в рамках турнира?

— Насколько знаю, уже в первом раунде меня хотят свести с Одиловым. Было бы здорово, если бы шоу прошло в Москве.

— На данный момент туманным видится будущее Eagle FC. В 2023 году в социальных сетях не появилось ни одного нового сообщения. По сути, рядовой болельщик вряд ли может чётко сказать, функционирует ли промоушен. Вам что-то известно на этот счёт?

— Как сказал Шамиль Завуров в одном из недавних интервью, в настоящий момент непонятно, что будет с организацией. Денег нет, а без Хабиба Нурмагомедова очень сложно нормализовать некоторые процессы.

— В промоушене не против того, что их чемпион выступает в других лигах?

— На Ural FC подраться разрешили. Посмотрим, как будут обстоять дела дальше. Насколько знаю, сам Завуров сказал Бадаеву, что чемпионов можно забирать.

— В настоящее время у вас имеется действующий контракт с Eagle FC?

— Да, есть соглашение на несколько боёв. Но если организация перестанет существовать, то и договор станет недействительным.

— В начале года появилась информация о том, что Нурмагомедов решил отойти от дел в ММА и больше времени уделять семье. И тогда мало кто подозревал, что это отразится и на Eagle FC. Но судя по вашим заявлениям, сейчас лигой всецело управляет Завуров?

— Да, в настоящее время ей руководит Шамиль. Но он надеется привлечь к руководству других звёзд команды Eagles MMA — Ислама Махачева, братьев Умара и Усмана Нурмагомедовых. Сейчас все они на слуху. Думаю, таким образом он хочет сдвинуть промоушен с места. Как я понимаю, рассматривается множество вариантов выхода из сложившейся ситуации.

— За последние годы вы часто общались с Хабибом?

— В последний раз разговаривали с ним в декабре, когда отменилась битва с Одиловым. Он говорил, что следующий поединок проведу в марте. Но в начале нового года что-то произошло, и планы поменялись.

— В декабре ходили слухи, что уже спустя месяц Нурмагомедов может отойти от дел в MMA?

— Даже в мыслях такого не было. Вряд ли бы в этом случае он стал делиться со мной планами о следующей схватке, говорить о мартовском шоу.

— Как вы сами оцениваете решение Нурмагомедова? Даже после завершения карьеры Хабиб остаётся одним из самых влиятельных бойцов MMA, по итогам 2022-го он получает награду лучшему тренеру года и помогает двум своим одноклубникам завоевать пояса в UFC и Bellator, владеет развивающейся организацией.

— Не могу ответить за него. Это решение Нурмагомедова. Возможно, человек просто устал от MMA. Хочет побыть в спокойствии, тишине.

— Вы не ощущаете такую усталость?

— Пока нет.

— Какой Нурмагомедов в личном общении?

— Я знаю его ещё с 2011 года. Тогда он провёл свой первый бой в UFC, ездил на Lada Priora. Он порядочный человек, который обожает соревноваться. И это не зависит от вида спорта — MMA это или футбол. Ему нравится конкуренция.

— С момента вашей первой встречи прошло уже 12 лет. За это время Нурмагомедов стал чемпионом UFC, был введён в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата. Изменилось ли его поведение?

— Нет, он остался таким же. Посмотрите, он всегда с командой. Как только у него появляется свободное время, он сразу же едет на родину, в Дагестан. Сравните его с тем же Конором Макгрегором. В отличие от Нурмагомедова, он оставил своих партнёров, начал вести себя иначе. Хабиб же совсем другой. Простой парень, одевается без изысков. И это о многом говорит.

— Благодаря Нурмагомедову Eagle FC считался своего рода трамплином для перехода в американские промоушена. И действительно, сейчас в США выступают многие бывшие чемпионы: Ринат Фахретдинов, Магомед Умалатов, Ризван Куниев, Гаджи Рабаданов. Вы не разговаривали с руководством о возможности попробовать свои силы за рубежом?

— Была беседа. Говорили, что постараются предоставить возможность выступить в США. Но пока дальше дело не пошло.

— В том же UFC уже активно выступают ваши соотечественники — Шавкат Рахмонов и Жалгас Жумагулов. Не пытались как-то выйти на руководство лиги через них или их менеджеров?

— Всё сложно. Лично сейчас не вижу, чтобы UFC кого-то активно подписывал. Особенно из СНГ. Пока продолжаю искать возможность пробиться туда. Говорят, нужно потренироваться у определённого тренера, чтобы он взял тебя в команду, а уже потом с тобой подпишут контракт. Но для этого нужно переезжать в США, жить там.

— Вам это интересно?

— Да. В настоящее время делаю визу, чтобы впоследствии отправиться туда на тренировки.

— Но ведь есть отличная возможность заявить о себе с помощью Dana White’s Contender Series. Насколько сложно пробиться туда?

— Честно, не пробовал. Мне было бы гораздо интереснее заменить кого-то на турнире чемпионата. Но в целом, более интересным вижу переход в Bellator, а не в UFC. Там поменьше конкурентов в средней категории. Можно было бы быстро пробиться на вершину.

— Сейчас в UFC очень ярко себя проявляет ваш соотечественник Шавкат Рахмонов. На UFC 285 он устроил настоящую рубку с Джеффом Нилом и победил, благодаря чему взлетел на шестую строчку в полусреднем весе. Как вы думаете, он смог бы составить конкуренцию нынешнему чемпиону Леону Эдвардсу?

— Конечно. Мне кажется, Рахмонов победил бы Эдвардса. Он превосходит его в ударной технике, антропометрии, функционалке, да и в борьбе. Леон очень слаб в партере. На мой взгляд, Шавкат переедет его. Считаю, сейчас в полусреднем весе дать бой Рахмонову мог бы разве что Хамзат Чимаев. Больше никто.

— А Камару Усман?

— Думаю, с ним Рахмонов тоже разобрался бы. Сейчас Усман уже не тот, что был раньше.

— Несколько недель назад Эдвардс одержал победу над Усманом и защитил пояс в полусреднем весе. Вы согласны с судейским решением?

— Да. Камару сделал недостаточно для победы. Необходимо понимать, что у чемпиона заведомо есть преимущество. Претендент должен быть заметно лучше, чтобы отобрать пояс. Усман же вообще ничего не показал. Были определённые моменты в борьбе, иногда ему удавалось переводить Эдвардса. Но этого мало.

— Сложилось впечатление, что Усман прогадал с планом на бой — слишком поздно обратился к борьбе, да и в целом слишком мало угрожал проходами в ноги. Проблема в этом или есть и другие причины неудачи?

— Мне показалось, Усман был слишком осторожен. Очевидно, сказалось то поражение нокаутом в предыдущем поединке. Не хотел рисковать, снова оказаться на полу после пропущенного удара. Конечно, он мог бы сделать больше, но в третьем раунде уже не мог работать в высоком темпе — то ли подзабился, то ли устал. Даже проводя тейкдауны, Камару постоянно упускал Эдвардса. Тот просто вставал и продолжал драться.

— Раньше Усман так сильно не уставал по ходу схваток. Как вы думаете, дело в возрасте или могли иметь место другие проблемы?

— Сложно сказать. Необходимо помнить, что турнир проходил в Великобритании. Усман не привык драться в это время суток. Быть может, это также имело определённый эффект.

— В вашей карьере случалось подобное?

— Да, в 2015 году бился на шоу во Владивостоке. Там же разница семь часов с Москвой. Состояние было ужасное. Больше не хотелось бы выходить в октагон в такой форме.

— Поговорим о вашем весе. На ваш взгляд, кто является сильнейшим бойцом средней категории UFC на данный момент?

— Очень сложно кого-то выделить. Алекса Перейру я бы точно не назвал сильнейшим средневесом планеты, хоть он и владеет поясом. Как и Исраэля Адесанью. У обоих нет борьбы. Что касается других представителей рейтинга… Вы видели схватку с участием Дрикуса Дю Плесси и Дерека Брансона? По её итогам могло сложиться впечатление, что люди впервые пришли на тренировку по MMA. Не понимаю, как они занимают шестую и восьмую строчки соответственно.

— А если говорить об СНГ?

— Здесь много ярких средневесов. Тот же Магомед Исмаилов, Магомедрасул Гасанов, который сейчас владеет поясом ACA, Владимир Минеев.

— Вы до сих пор воспринимаете Исмаилова, как бойца MMA?

— Безусловно, а почему нет?

— Всё же в последнее время он всё больше тяготеет к боксу.

— Человек просто зарабатывает на жизнь. Не вижу в этом ничего плохого.

— Сейчас Исмаилов смог бы оказать вам серьёзное сопротивление?

— Магомед — очень сильный борец. И с годами он не сдаёт. Мне кажется, для него это всего лишь цифра в паспорте. Посмотрите на его тело. Многие молодые не выстояли бы с ним три раунда.

— В начале апреля состоится четвёртый поединок между Перейрой и Адесаньей. Как думаете, нигериец наконец сможет впервые побить бразильца?

— Только если Адесанья сумеет грамотно выстроить план на бой. Перейра не рискует в первых раундах, не идёт в рубку, экономит силы на поздние раунды. И лишь тогда пытается нокаутировать соперника. Поэтому Исраэлю нужно грамотно распределить силы по дистанции. Например, взять два первых раунда, потом немного отдохнуть в третьем, чтобы не выдохнуться к концу.

— Насколько известно, Чимаев собирается провести следующий бой в среднем весе. И если добьётся успеха над сильным оппонентом, то вполне может претендовать на пояс. Хамзат будет считаться фаворитом в дуэли с Перейрой или Адесаньей?

— Необходимо учитывать такой важный аспект, как вес бойца. Тот же Перейра очень много гоняет. Насколько знаю, между турнирами он весит где-то 110 килограммов, а на момент поединка — где-то 97. Если Хамзат быстро переведёт Алекса, то у него появятся отличные шансы завершить всё досрочно. Защищаться от борьбы бразильцу будет непросто, но за счёт мощи он может подниматься на ноги, а в стойке уже создавать проблемы для Чимаева. Удары у него очень тяжёлые.

— Представим, что прямо сейчас назначают бой Перейры с Чимаевым. На кого бы вы поставили?

— Думаю, на Хамзата. Всё же он более универсальный спортсмен и хорош как в стойке, так и в партере. Перейра таким похвастаться не может.