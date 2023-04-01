Немков рассказал об этапах подготовки к поединку с Ромеро

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков ответил на вопрос, где будет проходить его подготовка к поединку с Йоэлем Ромеро.

«Сейчас я провожу первый этап подготовки в Таиланде. Второй этап пройдёт в Старом Осколе, а заключительный — в Кабардино-Балкарии. Моя виза действует до декабря 2024 года. С этим проблем нет и со здоровьем всё в порядке, отличное самочувствие», — цитирует Немкова Metaratings.

Поединок между Немковым и Ромеро состоится 16 июня в Чикаго в рамках турнира Bellator 297.

Изначально бой должен был пройти 4 февраля в Лос-Анджелесе, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Последний свой поединок россиянин провёл в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона. Бой завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе.

Ранее российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов вошёл в топ-5 рейтинга Bellator вне зависимости от весовых категорий (P4P).