Немков рассказал об этапах подготовки к поединку с Ромеро

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков ответил на вопрос, где будет проходить его подготовка к поединку с Йоэлем Ромеро.
Немков рассказал об этапах подготовки к поединку с Ромеро
  • Gettyimages.ru

«Сейчас я провожу первый этап подготовки в Таиланде. Второй этап пройдёт в Старом Осколе, а заключительный — в Кабардино-Балкарии. Моя виза действует до декабря 2024 года. С этим проблем нет и со здоровьем всё в порядке, отличное самочувствие», — цитирует Немкова Metaratings.

Поединок между Немковым и Ромеро состоится 16 июня в Чикаго в рамках турнира Bellator 297.

Изначально бой должен был пройти 4 февраля в Лос-Анджелесе, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Последний свой поединок россиянин провёл в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона. Бой завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. 

Ранее российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов вошёл в топ-5 рейтинга Bellator вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить