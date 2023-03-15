Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов вошёл в топ-5 рейтинга Bellator вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Россиянин поднялся с седьмой позиции на пятую, обойдя Райана Бейдера и Джонни Эблина. Чемпион полутяжёлого дивизиона Вадим Немков сохранил второе место.

На Bellator 292 Нурмагомедов досрочно победил Хендерсона на турнире. Бой прошёл в рамках 1/4 финала Гран-при лёгкого дивизиона и завершился в первом раунде. Таким образом, Усман провёл первую защиту титула.

На счету Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения. Хендерсон проиграл 12-й бой из 42.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Усмана в поединке с Хендерсоном.