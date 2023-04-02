Финальный аккорд: Казакевич выиграла масс-старт на ЧР по биатлону, Поршнев привёз сборную ХМАО к золоту в эстафете

Ирина Казакевич выиграла гонку на 12,5 км с масс-старта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Несмотря на два штрафных круга, она опередила отстрелявшую без ошибок Тамару Дербушеву. Бронзу завоевала Екатерина Носкова. В мужской эстафете победу отпраздновала сборная ХМАО в составе Дмитрия Иванова, Петра Пащенко, Алексея Вагина и Никиты Поршнева. Их отрыв от преследователей составил почти полторы минуты. Серебро для команды Башкортостана в финишном створе вырвал Эдуард Латыпов, опередивший белоруса Антона Смольского.

Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске завершился женским масс-стартом и мужской эстафетой. Для некоторых спортсменов сезон на этом закончился, хотя на следующей неделе в Увате состоится ещё две марафонские гонки с восемью огневыми рубежами: на 30 км у женщин и на 40 км у мужчин. Но не все оказались готовы к сложному испытанию после длинной череды турниров.

Гонку с общего старта биатлонистки начали в размеренном темпе. Никто не рвался вперёд, шли достаточно большой плотной группой. В итоге на одном из спусков Полина Шевнина упала после небольшого контакта с Ириной Казакевич. К счастью, обошлось без массового завала и последствий для самой спортсменки и её инвентаря. Более того, несмотря на сбитый темп, подмосковная биатлонистка уверенно включилась в борьбу за медали.

Погода в воскресенье была безветренной, так что девушки получили возможность в полной мере продемонстрировать своё мастерство на огневых рубежах. Сразу 11 участниц отработали лёжку на ноль, а быстрее всех с задачей справились Екатерина Носкова, Тамара Дербушева и Анастасия Батманова. Трёхкратная чемпионка страны Наталия Шевченко допустила два промаха, Виктория Сливко, Анастасия Гореева и Казакевич промазали по разу. Ирина же и возглавила группу преследовательниц, отыграв за круг около 10 секунд отставания.

Хороший ход вновь продемонстрировала Елизавета Каплина, потеснившая из тройки лидеров Батманову перед второй лёжкой. Югорчанка и стрелять начала раньше соперниц, но ошиблась первым же выстрелом. Между тем Носкова, Дербушева, Шевнина и Батманова справились на ноль как на этом рубеже, так и на следующем. Казакевич обошлась без штрафа на лёжке, а вот на проблемной стойке у неё вновь случилась осечка, и после штрафного круга Ирина уступала лидирующей Носковой больше полуминуты.

Казалось, что Екатерина уверенно идёт к первой личной победе на этом турнире, однако с заключительным огневым рубежом югорчанка не справилась. Она постаралась стрелять максимально быстро, но сначала у неё не прошёл габарит вторым выстрелом, а затем четвёртый патрон ушёл далеко в молоко. По одному промаху допустили и Шевнина с Батмановой, закрутив интригу в гонке.

В этой ситуации не дрогнула и закрыла все мишени Дербушева, но и подошедшая к тому моменту на стрельбище Казакевич на удивление совладала со стойкой и рванула за подругой по тренерской группе. На выходе со стадиона их разделяли 10,2 секунды, но Ирине хватило всего полкруга, чтобы настичь соперницу. Какое-то время они шли бок о бок, но на заключительном подъёме серебряная медалистка пекинской Олимпиады рванула вперёд и выгрызла такую долгожданную золотую медаль.

«Я действительно сегодня очень сильно хотела выиграть. Давно у меня такого не было. Сезон для меня складывался достаточно сложно, не знаю, с чем это связано — с отсутствием международных стартов или с таким периодом. И мне действительно хотелось доказать всем, что, как говорит мой тренер, я — Казакевич, я могу выигрывать и я должна выигрывать. И сегодня, когда я пришла на стойку, сказала: или сейчас, или никогда. И справилась с этим рубежом. Это такое приятное завершение для меня. В сегодняшней гонке я доказала самой себе и всем, что я могу», — сказала Ирина в эфире «Матч ТВ» после финиша.

В борьбе за бронзу сошлись Носкова и Батманова, но Анастасия, хотя и имела восьмисекундный задел после стрельбы, ходом ничего не смогла противопоставить югорчанке, которая недавно стала серебряным призёром чемпионата страны по лыжным гонкам. На последнем подъёме Екатерина собрала все силы в кулак, обошла соперницу и пополнила свою коллекцию наград этого турнира.

«Конечно, можно было побороться за золото, но я рада сегодня оказаться на третьем месте и завоевать медаль. Я несколько гонок уже пробежала здесь и поняла, что если долго стоишь на рубеже, то начинается тремор. Я, как и вчера в эстафете, побыстрее постаралась отработать, чтобы не начался этот тремор. Но, видимо, немножко не была готова к такому ритму, получились промахи», — призналась Екатерина.

Также по теме Стрельба Гараничева, золото Поршнева и драма Первушина: чем запомнились смешанные эстафеты на ЧР по биатлону Виктория Сливко и Евгений Гараничев стали чемпионами России по биатлону в одиночной смешанной эстафете, несмотря на кошмарную стрельбу...

Увлекательной получилась и эстафетная гонка у мужчин. Первый этап блестяще провели тюменец Евгений Гараничев и белорус Никита Лобастов, которые обеспечили своим командам небольшой отрыв на передаче. Вслед за ними почти одновременно эстафету передали петербуржец Василий Томшин и представитель Татарстана Евгений Емерхонов, а замкнул пятёрку лидеров югорчанин Дмитрий Иванов с отставанием в полминуты. Но именно его партнёр Пётр Пащенко стал главным героем своего этапа. 32-летний биатлонист, хотя и воспользовался двумя дополнительными патронами, продемонстрировал завидную скорость и сумел за последний круг вытащить команду на первое место.

«Есть некое чувство недореализованности на этом турнире, поэтому сегодня хотел показать результат, поддержать команду. Изначально видел, как тяжело передвигались спортсмены по трассе, и понимал, что нужно сэкономить силы на первом круге. Так и сделал», — рассказал биатлонист о своём финишном рывке.

Не подвёл команду на родном стадионе и Алексей Вагин, который прошёл свой этап почти эталонно: использовал лишь по одному дополнительному патрону на каждом из огневых рубежей и продемонстрировал хорошую скорость, благодаря чему увеличил отрыв сборной ХМАО до 1 минуты 16 секунд. Помогли, безусловно, и соперники, которым стрельба давалась не без проблем. Ну а все вопросы о победителе снял на последнем этапе Никита Поршнев, которому на две стрельбы понадобился лишь один запасной патрон на стойке. Для 27-летнего спортсмена это золото стало третьим на нынешнем чемпионате: ранее он выиграл спринт и смешанную эстафету.

Второе место большую часть гонки уверенно занимала сборная Белоруссии, но на заключительном этапе не пошла стрельба у Антона Смольского, что вдохнуло интригу в борьбу за серебро. Проблемы белоруса начались уже на лёжке, где он промахнулся трижды, но всё-таки смог закрыть мишени доппатронами. Уже тогда мог включиться в борьбу Эдуард Латыпов, но допустил две осечки и остался на четвёртой позиции, пропустив вперёд ещё и Андрея Ващенко из Санкт-Петербурга.

Со стойкой же Смольский не справился совсем и заработал штрафной круг. Латыпов между тем не спешил, старался стрелять наверняка, но всё-таки промахнулся последним выстрелом и потерял важное время на перезарядку. Тем не менее на выходе со стрельбища его отделяло от белоруса всего 10,5 секунды, что при его скоростных качествах было вполне отыгрываемо. Так и вышло. Эдуард постепенно нагонял соперника, и в итоге спортсмены устроили разборку в финишном створе, которая осталась за россиянином.

После гонки Смольский признался, что не нашёл в себе сил сопротивляться атаке Латыпова.

«Конец сезона, заключительная гонка всё-таки. Думаю, что у Эдуарда также минимум сил было. Возможно, где-то перенервничал. Конечно, такая стрельба несвойственна для меня. Сегодня был заключительный старт сезона, в Уват не поеду. В следующем месяце у нас отдых», — цитирует спортсмена «Чемпионат».