Казакевич — о рекомендациях МОК: нам вынесли приговор

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные соревнования.

«На моих выступлениях в сезоне сказалось отсутствие международных стартов. Весь декабрь я испытывала грусть и досаду из-за того, что я так много готовилась. А сейчас МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время. Я уже немного смирилась с этим, если честно.

Все рекомендации МОК рассматриваются нашей федерацией и руководством спорта. Как нам скажут, так мы и сделаем», — приводит слова Казакевич РИА Новости.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала рекомендации МОК.