Носкова рада третьему месту в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Екатерина Носкова заявила, что рада третьему месту в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Я несколько гонок уже пробежала и поняла, что если долго стоишь на стойке, то начинается тремор. Как и вчера, побыстрее постаралась отработать, чтобы не начался тремор. Но, видимо, немножко не была готова к такому ритму, и получились промахи.

Конечно, можно было побороться за золото, но я рада сегодня оказаться на третьем месте и завоевать медаль», — сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

Носкова стала третьей в гонке. Она отстала от победившей Ирины Казакевич на 10,8 секунды.

Казакевич преодолела дистанцию за 40 минут 32,3 секунды. Второй стала Тамара Дербушева, отставшая на 3,7 секунды.

Ранее Тамара Дербушева прокомментировала результат масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.