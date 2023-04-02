Дербушева: поняла, что нужно убегать от Казакевич, а если догонит, то уже держаться

Тамара Дербушева прокомментировала результат масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Мне после стрельбы сказали, что сзади в десяти секундах, а потом так тихонько добавили: Ира (Казакевич. — RT). Поняла, что нужно убегать, сколько смогу, а если догонит, то уже держаться», — сказала Дербушева в эфире канала «Матч ТВ».

Дербушева заняла второе место. Победила Ирина Казакевич. Замкнула тройку Екатерина Носкова.

Ранее стало известно, как Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.