Дербушева: поняла, что нужно убегать от Казакевич, а если догонит, то уже держаться
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Мне после стрельбы сказали, что сзади в десяти секундах, а потом так тихонько добавили: Ира (Казакевич. — RT). Поняла, что нужно убегать, сколько смогу, а если догонит, то уже держаться», — сказала Дербушева в эфире канала «Матч ТВ».
Дербушева заняла второе место. Победила Ирина Казакевич. Замкнула тройку Екатерина Носкова.
Ранее стало известно, как Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.