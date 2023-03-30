Стрельба Гараничева, золото Поршнева и драма Первушина: чем запомнились смешанные эстафеты на ЧР по биатлону

Виктория Сливко и Евгений Гараничев стали чемпионами России по биатлону в одиночной смешанной эстафете, несмотря на кошмарную стрельбу призёра Игр-2014 на заключительном рубеже. С похожей проблемой столкнулся в смешанной эстафете Михаил Первушин, заработавший два штрафных круга, но его ошибки стоили команде Московской области золотых медалей. Победу в итоге одержала сборная ХМАО в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Носковой, Петра Пащенко и Никиты Поршнева.

Биатлонисты подарили болельщикам захватывающее зрелище в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России. В числе фаворитов этого забега были прошлогодние победители — петербуржцы Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков, а также серебряные призёры из Тюмени — Виктория Сливко и Евгений Гараничев. Сильный дуэт Евгении Буртасовой и Даниила Серохвостова подобрался в команде Новосибирской области, кроме того, включиться в борьбу за медали могли и представители Свердловской области Ирина Казакевич и Кирилл Бажин.

В день смешанных эстафет в Ханты-Мансийске установилась почти идеальная для биатлона морозная и солнечная погода, однако интенсивный характер гонки накладывал свой отпечаток на стрельбу. Как отметил Антон Бабиков, риск на огневом рубеже — отличительный признак одиночной эстафеты, где круг составляет всего 1,5 км.

Весомую заявку на победу после первой же стрельбы сделали Сливко и Юрлова-Перхт, которые быстро закрыли все мишени и ушли на дистанцию одновременно. А вот на стойке Виктория допустила две осечки и была вынуждена использовать дополнительные патроны. Как она пояснила впоследствии, из-за сложного подхода к стрельбищу у многих спортсменов в самый неподходящий момент начинается тремор, поэтому и случаются такие промахи.

Юрловой-Перхт же удалось справиться с этой проблемой: она вновь была безупречна на рубеже, обеспечив партнёру на передаче преимущество в 19 секунд. Однако удержать этот отрыв у Цветкова на протяжении своего этапа не получилось. С лёжкой он справился за шесть выстрелов, а вот на стойке промазал дважды и завозился дольше. По словам Максима, свою роль в его случае сыграли нервы.

«Когда сзади никого особо нет, у тебя есть гандикап, психология делает своё дело: тяжело стрелять», — признался спортсмен.

В итоге забег возглавил тюменский дуэт, который не уступал лидерства уже до самого финиша. Впрочем, не обошлось и без драматического сюжета на заключительном этапе. Гараничев уверенно справился с лёжкой и на всех парах, имея в запасе более 50 секунд преимущества, мчался к золотой медали, однако не закрыл пятую мишень, стреляя стоя. Не получилось у него это сделать и первым дополнительным патроном, после чего спортсмен совсем, казалось, растерялся.

Поклонники биатлона, конечно же, вспомнили в этот момент смешанную эстафету на этапе Кубка мира 2014 года в Эстерсунде, когда Евгений минуты полторы не решался сделать последний выстрел, после которого в случае промаха должен был уйти на круг. За это время он успел даже поприседать, чтобы размять мышцы, и в итоге упустил все шансы на подиум.

Повторения этой ситуации, к счастью, в Хантах не случилось. К тому моменту, как на стрельбище подъехали преследователи, тюменский биатлонист один за другим отправил в молоко ещё два запасных патрона — и побежал отрабатывать штраф.

Стреляй в этот момент немного точнее Серохвостов, между ними могла бы развернуться борьба за победу, но Даниил промазал трижды. Зато точен был Цветков, обеспечивший себе и Юрловой-Перхт серебряную награду.

«Очень рада второму месту, атмосфере, болельщикам. Я ждала весь год эту дисциплину, так что не могла уехать без медали», — с улыбкой призналась 38-летняя биатлонистка после церемонии награждения.

В свою очередь, Гараничев заявил, что они со Сливко очень хотели повторить свой декабрьский успех на этапе Кубка России, даже несмотря на то что в нынешнем забеге, по его мнению, конкуренция была выше.

«Я доволен гонкой, только последним рубежом недоволен. Это волнение, конечно. Я понимал, что позади достаточно далеко находились Максим Цветков с Даней Серохвостовым, и недоработал последнюю стрельбу. Попытался просто побыстрее убежать, хотелось преимущество сохранить — это меня и сгубило», — заявил Евгений.

Большое внимание до и после гонки было приковано к дуэту отца и дочери Юрия и Анастасии Батмановых. 45-летний Папа Юра, как называют его между собой биатлонисты, стал самым возрастным участником чемпионата России. В прошлом году семейный дуэт также принимал участие в национальном первенстве, но не смог финишировать, так как лидеры обогнали его на круг. На этот раз биатлонисты поставили себе цель непременно завершить гонку и даже перевыполнили план: заняли 14-е место из 26 стартовавших команд.

«Мы всегда готовы биться, независимо от состояния. Считаю, это должно быть чертой любого спортсмена. Задача сегодня была, чтобы нас не сняли, а вот десятое место мы планировали на следующий год. Вот такой прогресс. Я рад, что сумел исполнить мечту своей дочери и финишировать в этой гонке», — подчеркнул Батманов.

Яркой получилась и смешанная эстафета, также прошедшая в этот день. Фаворитом гонки называли местную команду ХМАО-Югра-1, в состав которой входили Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко и Никита Поршнев. Большие надежды на золото были и у сборной Белоруссии во главе с Динарой и Антоном Смольскими, но Дарья Кудаева провалила стартовый этап, отправившись на два штрафных круга, и фактически лишила партнёров возможности бороться за медали.

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А в лидеры достаточно неожиданно вырвалась четвёрка из Московской области благодаря блестящей работе на первых трёх этапах Полины Шевниной, Анастасии Гореевой и Кирилла Стрельцова. Они затратили на шести огневых рубежах всего четыре дополнительных патрона и привезли своему финишёру Михаилу Первушину отрыв в 48,1 секунды. Судьба золота находилась целиком в его руках. 24-летний спортсмен справился с лёжкой, но вот стойку провалил полностью, заработав лишние 300 м дистанции.

Этим не преминули воспользоваться преследователи. Югорчанин Поршнев, который на этом чемпионате уже выиграл спринт и стал вторым в гонке преследования, отстрелялся стоя без промахов и уверенно привёл к победе команду ХМАО-Югра-1. Серебро досталось сборной Тюменской области, а бронза — ХМАО-Югре-2. Подмосковные спортсмены в итоге остановились в шаге от пьедестала, финишировав вслед за белорусами.

«Первушин не оправдал ожиданий. Всё-таки мы думали, что он справится со стойкой. Руководители команды Московской области решали, кого поставить на четвёртый этап, и вот не угадали. Жаль, хотелось видеть новых чемпионов», — прокомментировал итоги гонки двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Югорские спортсмены были рады победе на домашней трассе и поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Это самый главный старт в сезоне, и мы к нему готовились особенно, тем более что он проходит у нас дома. Мы обязаны здесь выступать хорошо. Чья-то победа — это всегда чьё-то поражение. Сегодня получилось так», — сказал Поршнев.

Пащенко отдельно выделил вклад Никиты в эту золотую награду. По его словам, квартет в целом не показал своего максимума, но её спас безоговорочный лидер.

«Никита сегодня заслужил, чтобы я привёз ему хорошую фору и дал отдохнуть к следующим гонкам, но у меня, к сожалению, не получилось. Но он в очередной раз подставил команде своё надёжное товарищеское плечо и вытащил нас», — заключил биатлонист.