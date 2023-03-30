Гараничев: на последней стрельбе хотел сохранить преимущество

Биатлонист Евгений Гараничев высказался о победе с Викторией Сливко в команде в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Спасибо за поздравления. Я понимал, что сзади достаточно далеко находились Максим Цветков с Даней Серохвостовым, и недоработал последний рубеж, попытался просто побыстрее убежать, хотелось преимущество сохранить, это меня и сгубило», — цитирует Гараничева «Чемпионат».

Дуэт Сливко и Гараничев одержал победу, пройдя дистанцию за 36:44,4.

Второе место заняли Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков из Санкт-Петербурга (+10 секунд), третье — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов из Новосибирской области (+15,8).

Чемпионат России проходит с 27 марта по 2 апреля.

Ранее Сливко объяснила, почему не смогла подойти к Гараничеву после финиша сингл-микста чемпионата России.