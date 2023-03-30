Сливко объяснила, почему не смогла подойти к Гараничеву после финиша сингл-микста чемпионата России

Биатлонистка Виктория Сливко объяснила, почему у неё не получилось подойти к партнёру по команде Евгению Гараничеву по окончании гонки.

«Нас судья просто не пускал. Это была какая-то борьба. Мы с Катей Юрловой просто его тащим, говорим, что нам встречать, а он отвечает: «Нет, обходите». А куда обходить? Там нет другого входа. В общем, очень интересный дяденька», — сказала Сливко в эфире канала «Матч ТВ».

Дуэт Сливко и Гараничев одержал победу, пройдя дистанцию за 36:44,4.

Второе место заняли Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков из Санкт-Петербурга (+10 секунд), третье — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов из Новосибирской области (+15,8).

Чемпионат России проходит с 27 марта по 2 апреля.

Ранее сообщалось, что Шевченко победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.