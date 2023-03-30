Сливко и Гараничев выиграли золото в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону

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Команда Тюменской области одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Сливко и Гараничев выиграли золото в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости

Дуэт Виктория Сливко и Евгений Гараничев одержал победу, пройдя дистанцию за 36:44,4.

Второе место заняли Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков из Санкт-Петербурга (+10 секунд), третье — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов из Новосибирской области (+15,8).

Чемпионат России проходит с 27 марта по 2 апреля.

Ранее сообщалось, что Шевченко победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.

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