Гараничев — о заявлении МОК: двойные стандарты

Биатлонист Евгений Гараничев отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Заявление МОК? С текстом заявления удалось ознакомиться. Непонятные ограничения — без гимна и флага, не быть военнослужащим, не поддерживать СВО. А другие страны? Французы и украинцы тоже выступают за вооружённые силы своей страны, а ограничения только нам. Почему двойные стандарты?» — цитирует Гараничева «Чемпионат».

По его словам, данные рекомендации являются лицемерием.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что Польша намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для участия в Евроиграх.