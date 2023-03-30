Гараничев — о заявлении МОК: двойные стандарты

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Биатлонист Евгений Гараничев отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.
Гараничев — о заявлении МОК: двойные стандарты
  • РИА Новости

«Заявление МОК? С текстом заявления удалось ознакомиться. Непонятные ограничения — без гимна и флага, не быть военнослужащим, не поддерживать СВО. А другие страны? Французы и украинцы тоже выступают за вооружённые силы своей страны, а ограничения только нам. Почему двойные стандарты?» — цитирует Гараничева «Чемпионат».

По его словам, данные рекомендации являются лицемерием.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что Польша намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для участия в Евроиграх.

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