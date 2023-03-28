Поршнев — о стрельбе в гонке преследования: в глазу как будто зайчик бегает

Биатлонист Никита Поршнев, занявший второе место, рассказал о проблемах со стрельбой в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Мне помешали не эмоции, а то, что в глазу как будто зайчик бегает. Пытался промыть глаза, но… Не мог контролировать мишень, в первый раз такое было. Не знаю, с чем связано», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России с результатом 36 минут 33,8 секунды. На четырёх огневых рубежах он допустил четыре промаха.

Вторым финишировал Никита Поршнев, допустив также четыре ошибки. Его отставание — 1,0. Третий — Максим Цветков с одним промахом (+3,3).

Ранее Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате России.