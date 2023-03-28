Поршнев — о стрельбе в гонке преследования: в глазу как будто зайчик бегает

Короткая ссылка
Биатлонист Никита Поршнев, занявший второе место, рассказал о проблемах со стрельбой в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Поршнев — о стрельбе в гонке преследования: в глазу как будто зайчик бегает
  • РИА Новости

«Мне помешали не эмоции, а то, что в глазу как будто зайчик бегает. Пытался промыть глаза, но… Не мог контролировать мишень, в первый раз такое было. Не знаю, с чем связано», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России с результатом 36 минут 33,8 секунды. На четырёх огневых рубежах он допустил четыре промаха.

Вторым финишировал Никита Поршнев, допустив также четыре ошибки. Его отставание — 1,0. Третий — Максим Цветков с одним промахом (+3,3).

Ранее Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить