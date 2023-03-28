Латыпов: на последнем круге у меня не было плана

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Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Латыпов: на последнем круге у меня не было плана
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Не было плана, я на последнем круге сам был несвеж уже. Поршнев нереальный отрыв сделал на подъёме, моя задача была сохранить небольшое отставание и потом подойти на участке, где я сильнее», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Результат спортсмена — 36 минут 33,8 секунды. На четырёх огневых рубежах он допустил четыре промаха.

Вторым финишировал Никита Поршнев, допустив также четыре ошибки. Его отставание — 1,0. Третий — Максим Цветков с одним промахом (+3,3).

Ранее Никита Поршнев поделился ожиданиями от гонки преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

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