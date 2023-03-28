Поршнев: в гонке преследования всё решит стрельба

Никита Поршнев поделился ожиданиями от гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Выпал снег, трасса немного жёстче стала за счёт того, что влага пошла, утрамбовалось, в общем. Бежать должно быть полегче. План на гонку? Качественная стрельба всё решит сегодня», — цитирует биатлониста «Мачт ТВ».

Напомним, что Поршнев накануне выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России. Он не допустил ни одной осечки на рубежах и превзошёл результаты Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова.

Ранее Никита Поршнев прокомментировал победу в спринте.