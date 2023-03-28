Поршнев: в гонке преследования всё решит стрельба

Короткая ссылка
Никита Поршнев поделился ожиданиями от гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Поршнев: в гонке преследования всё решит стрельба
  • РИА Новости

«Выпал снег, трасса немного жёстче стала за счёт того, что влага пошла, утрамбовалось, в общем. Бежать должно быть полегче. План на гонку? Качественная стрельба всё решит сегодня», — цитирует биатлониста «Мачт ТВ».

Напомним, что Поршнев накануне выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России. Он не допустил ни одной осечки на рубежах и превзошёл результаты Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова.

Ранее Никита Поршнев прокомментировал победу в спринте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить