Команда ХМАО-Югры одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Команду ХМАО-Югры представляли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко, Никита Поршнев. Спортсмены прошли дистанцию без штрафных кругов и с 12 промахами и показали время 1 час 12 минут 42,6 секунды.

Второе место заняли Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов и Александр Поварницын (Тюменская область) (+25.5). Третье — Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин и Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра-2) (+41.6).

Чемпионат России проходит с 27 марта по 2 апреля.

Ранее сообщалось, что Сливко и Гараничев выиграли золото в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону.