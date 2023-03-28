Дубль Шевченко, спурт Носковой и финиш Латыпова: чем запомнились гонки преследования на чемпионате России по биатлону

Наталия Шевченко выиграла гонку преследования и одержала вторую победу подряд на чемпионате России по биатлону. Бывшая лыжница допустила всего одну осечку на рубежах и привезла соперницам более минуты. А вот Никите Поршневу не удалось оформить дубль, хотя на последнем круге он попытался убежать от Эдуарда Латыпова и Максима Цветкова. Но трёхкратный призёр Игр в Пхёнчхане, также промахнувшийся по ходу гонки четыре раза, ускорился на финише и опередил триумфатора спринта.

Финишные разборки

Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске продолжился во вторник пасьютами. Неожиданные результаты в спринте накануне обещали болельщикам интересную борьбу. При этом участников турнира вновь ждала непростая с физической точки зрения гонка: из-за плюсовой температуры снег стал рыхлым, и на преодоление дистанции по умолчанию требовалось затратить больше сил. Однако, как оказалось, куда больше проблем всем участникам доставила стрельба. По крайней мере мужчинам. Тройка призёров суммарно допустила девять промахов, что, конечно же, много с учётом не самой ветреной погоды.

Первыми на лыжню с интервалом в десять секунд друг от друга ушли победитель и призёры спринта Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов. К стрельбищу спортсмены подходили уже одной группой. Но в такой компании покинуть стадион у них не получилось. Набранная скорость сыграла злую шутку с преследователями. Они синхронно допустили по две ошибки, в то время как представитель ХМАО отработал лёжку чисто и в одиночестве убежал на дистанцию.

«Догнали Никиту, поэтому пытался рисковать. Знал, если смогу отстрелять быстро, да ещё и, как я думал, точно, будет большое преимущество, а дальше пойду своим темпом. Немножко, конечно, самоуверенность подвела», — признался Латыпов.

Также по теме День сюрпризов: как Поршнев и Шевченко сенсационно выиграли спринты на чемпионате России по биатлону Никита Поршнев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Он не допустил ни одной осечки на...

На второй стрельбе Поршнев допустил одну ошибку, но Серохвостов с Латыповым шансом не воспользовались, промазав два и один раз соответственно. В итоге Никита получил огромное преимущество почти в минуту, которым оставалось грамотно распорядиться на оставшихся огневых рубежах. Однако это оказалось не так просто. На первой стойке биатлонист не закрыл сразу три мишени и лишился лидерства. По словам Никиты, его подвели проблемы со зрением.

«В глазу сегодня как зайчик бегал. Пытался его промыть перед стартом, но ничего не помогало. Повезло, что я лёжа нормально отстрелял, потому что на стойке не мог нормально прицелиться, контролировать мишень. Не знаю, с чем связано. У меня в первый раз такое было», — отметил спортсмен.

При этом сразу пятеро преследователей отработали чисто и смешали все карты перед финальной стрельбой. Первым со стадиона уходил Латыпов, а за ним плотной группой двинулись Серохвостов, Кирилл Бажин, Максим Цветков и Антон Смольский. Поршнев после трёх кругов штрафа отставал от лидера на 24 секунды.

Столь же непредсказуемой получилась и вторая стойка. Эдуард допустил стандартную для себя ошибку: закрыл три мишени, затем сделал большую паузу и промахнулся четвёртым выстрелом. Однако в пятый раз оказался точен и сохранил шансы на подиум. Тем более что главный конкурент на лыжне, Серохвостов, зашёл на два штрафных круга.

В итоге на дистанцию Латыпов отправился в компании с Цветковым и Поршневым, который отработал чисто и смог существенно поправить ситуацию после провала на третьем рубеже. Казалось, лидер сборной России тут же уйдёт в отрыв, поскольку ходом смотрелся лучше соперников, но убежать попытался не Эдуард, а Никита. Он начал активно работать и создал небольшой просвет.

Однако ни развить, ни удержать преимущество ему не удалось. Отставшие поначалу преследователи накатили за километр до финиша и на стадион выкатились бок о бок. Правда, на стадион Латыпов уже выкатился впереди Поршнева. Цветков тоже, как казалось, готов был вмешаться в борьбу за золото, но ему не повезло. После выхода из последнего поворота Максим занимал не самую выгодную позицию для атаки и просто не имел возможности для манёвра.

На финишной прямой Никита попытался совершить ещё один рывок, но Эдуард уже полностью контролировал ситуацию и первым пересёк черту. Как объяснил после гонки Поршнев, его план не сработал.

«До этого бежал не в полную силу, хотел на последнем круге выложиться и продемонстрировать хорошую скорость. Но потом увидел, что Латыпов подъехал ко мне, он сильно сработал в подъём и на финише тоже, поэтому [у меня] второе место. Я рассчитывал, что, когда оторвусь, на спуске ко мне никто не приблизится. Но сегодня так не получилось», — сказал биатлонист в интервью «Матч ТВ».

При этом у Латыпова, как оказалось, не было никакого плана на последний круг, поскольку он не понимал, в каком физическом состоянии находятся соперники.

«Сам был уже несвеж, поэтому что-то придумывать не стал. Наверное, план был потерпеть, а дальше уже концовочку только выдавать. Но вмешался Никита, он нереальный просто отрыв сделал на первом и втором подъёмах, моя задача была просто сохранить это небольшое расстояние, а на том участке, где я сильнее, подойти к нему. В принципе, так всё и получилось. Сегодня тяжело было бороться на такой трассе, рыхлый снег, мягкий, тяжело финишный спурт делать. Поэтому надо было создать задел сразу», — объяснил Эдуард.

Третьим в итоге финишировал Цветков. Его пытался догнать Серохвостов, развивший самую высокую скорость на заключительном круге среди остальных биатлонистов: он преодолел 2,5 км за 5 минут и 54 секунды. Но и Максим существенно прибавил по сравнению с предыдущей дистанцией, не оставив шансов преследователю.

«Пробовал начать последний круг чуть спокойнее, поскольку знал, что у меня на этой части лыжи работают чуть хуже, чем у ребят. Немного их отпустил и смог подобраться уже ближе к финишу. Конечно, третье место в такой конкурентной борьбе — это очень хороший результат. Хорошую борьбу сегодня показали», — сказал Цветков.

Недосягаемая Шевченко

Не менее непредсказуемой должна была получиться и женская гонка, поскольку победу в спринте добыла бывшая лыжница Наталия Шевченко, которая проводит в биатлоне первый сезон. И никто не ждал от неё золотого дубля, поскольку в этот раз стрелять предстояло четыре раза, что, конечно же, намного сложнее. Кроме того, на стадионе поднялся ветер.

Впрочем, отрыв юной спортсменки от второго и третьего мест был куда более значительным, чем у Поршнева: 36 секунд — от Анастасии Егоровой и чуть больше минуты — от Анастасии Гореевой. Так что Шевченко могла позволить себе даже пару раз ошибиться.

Однако допускать промахи Наталия не планировала. На первом круге она ещё чуть-чуть убежала от преследовательниц, а на лёжке спокойно закрыла все мишени. Столь же надёжно отработала и Гореева, которая переместилась на второе место, обойдя Егорову. Последняя была вынуждена отправиться на один штрафной круг.

На второй стрельбе Шевченко повезло: пятая мишень с трудом, но всё-таки закрылась. И спортсменка всё с тем же преимуществом в минуту отправилась на дистанцию. А главной преследовательницей лидера стала уже Екатерина Носкова, ранее выигравшая серебро на чемпионате России по лыжным гонкам. Она начинала гонку десятой, с отставанием в 1 минуту и 43 секунды. Но дважды отработала без ошибок на огневых рубежах и переместилась на вторую строчку. Стадион она покидала вместе с Гореевой.

На стойке Шевченко вновь проявила невероятную выдержку: она спокойно закрыла все мишени и ещё увеличила отрыв от преследовательниц, которые не справились с напряжением. Обе зашли на один штрафной круг и практически лишили себя шансов побороться за золото.

А на четвёртой стрельбе Наталия поставила в гонке жирную точку. Сотворить чудо и вновь отработать на ноль она не смогла. Однако ошиблась всего один раз и убежала со стадиона ещё до того, как соперницы начали стрелять.

«Я шла с большим преимуществом, поэтому перед огневыми рубежами пыталась сбросить скорость, подышать, чтобы спокойно отработать на стрельбе и ничего не напрягало. В итоге всё прошло спокойно. Запас одновременно и расслаблял, и напрягал. Я хотела сделать четыре нуля, но не сегодня. Это стимул на будущее», — призналась Шевченко на финише.

Гореева и Носкова уже понимали: борются друг с другом за серебро. И это волнение вновь сказалось. Обе отправились на два штрафных круга, подарив надежду на награды Светлане Куклиной и Виктории Сливко.

«Было немного волнительно. Я понимала, что мы с Настей боремся и другие девчонки близко. Старалась сконцентрироваться на своей стрельбе, но не смогла. Слышала и видела, как работает Гореева. И то, что не смогла отключиться от соперниц, мне помешало», — призналась Носкова.

Девушки отправились на последний круг вчетвером. В данной компании явным фаворитом считалась Екатерина, что спортсменка и доказала на лыжне. Она сразу включила скорость, накатила на соперниц и спокойно убежала от них.

«Увидела соперниц и подумала: ну вот, опять придётся на максимуме бежать на финише. У меня уже было в этом сезоне несколько таких гонок. Пришлось повторить ещё раз», — отметила биатлонистка.

Тройку лучших замкнула Сливко. Она тщетно пыталась удержаться за Носковой, но от других при этом уехала, они не справились с заданным темпом.

«Когда уходила на последний круг, понимала: от Куклиной надо убегать сразу, не ждать. Другие девочки приближались, но я видела Катю и Настю до этого впереди себя и обратила внимание: Гореевой гонка даётся тяжеловато. Поэтому ждала, что меня догонит только Носкова. Это и произошло. Старалась зацепиться. Но скольжение лыж у неё было покруче. Я даже больше отставала на спусках, чем на подъёмах. Упиралась. Рада, что смогла удержаться. Я, получается, третья за двумя лыжницами», — пошутила Сливко.