Вяльбе: буду рада, если у экс-лыжницы Шевченко всё получится в биатлоне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе Наталии Шевченко в женском спринте на чемпионате России по биатлону.

«Да, Виктор Майгуров позвонил сегодня днём и поздравил меня с победой Шевченко. Здорово, что есть такая коллаборация между лыжниками и биатлонистами. Буду рада, если у Наташи всё получится в биатлоне. Тем более такие примеры есть — великая Ольга Медведцева», — цитирует Елену Вяльбе «Матч ТВ».

Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.

Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.

Ранее Егорова прокомментировала второе место в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.