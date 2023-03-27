Вяльбе: буду рада, если у экс-лыжницы Шевченко всё получится в биатлоне
- РИА Новости
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«Да, Виктор Майгуров позвонил сегодня днём и поздравил меня с победой Шевченко. Здорово, что есть такая коллаборация между лыжниками и биатлонистами. Буду рада, если у Наташи всё получится в биатлоне. Тем более такие примеры есть — великая Ольга Медведцева», — цитирует Елену Вяльбе «Матч ТВ».
Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.
Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.
Ранее Егорова прокомментировала второе место в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.